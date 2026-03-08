自由電子報
娛樂 最新消息

高市早苗65歲生日 名嘴爆料老共氣瘋了

昨是日本首相高市早苗65歲生日。（法新社檔案照）昨是日本首相高市早苗65歲生日。（法新社檔案照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正在日本舉行，許多台灣球迷特別飛到東京為台灣隊加油。有球迷分享7日在東京巨蛋看球，意外巧遇行政院長卓榮泰及運動部長李洋親切與球迷擊掌互動，親民作風讓網友直喊羨慕。

「沒想到居然有這一天，能在東京巨蛋跟卓榮泰及李洋擊掌喊加油。」一名球迷昨在threads發文分享，球迷笑說以為是在台北大巨蛋；影片中卓榮泰親切的和每位台灣球迷握手及擊掌，李洋也親民的跟在後頭與每位球迷互動，羨煞許多網友。

行政院長卓榮泰親切的與球迷擊掌。（擷取自liaojunwei33/threads）行政院長卓榮泰親切的與球迷擊掌。（擷取自liaojunwei33/threads）

7日也正巧是日本首相高市早苗65歲生日，電視名嘴、資深媒體人王瑞德今（8）日凌晨在臉書發文開心說：「我國行政院長卓榮泰親自到日本，台日斷交後第一位到日本的行政院長，昨天是日本首相高市早苗65歲生日，老共應該氣瘋了！」

卓榮泰到東京巨蛋看貼文曝光後，網友紛紛留言「沒想到，卓院長會親自到東京幫台灣隊加油，好親民」、「好棒的體驗」、「這一幕真的很感動」、「超幸運！」、「台灣能夠走出去用這種方式擴展外交，真的太讚了」、「執政黨很努力」。

點圖放大body

