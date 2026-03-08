陳之漢斬首賴清德說出庭 四叉貓再爆館長黑料

館長陳之漢因嗆斬首賴清德，前天到新北地院出庭，他否認犯行，還說下次要傳總統賴清德作證。（記者吳仁捷攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北地院6日召開審理庭，審理網紅館長陳之漢嗆聲「把賴清德狗頭斬下來」，新北檢今年1月偵結，認定館長涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全及罪嫌提起公訴，新北地院前天上午開庭審理，館長到庭不認罪，辯稱是遭網友斷章取義，庭訊雖只有2分鐘，但他發言近20分鐘，還說當時是談新聞斬首行動，他比喻對岸也要斬首賴清德，還說如果開庭，也要通知賴清德作證。

網紅「四叉貓」劉宇昨（7）日晚間緊咬館長蛋捲店，透過臉書發文爆料他去年10月2日開幕的『金元酥蛋捲店』，只撐了一個多月就倒店，根本快閃店，更表示那時館長還跟「大師兄」李慶元互相爆料好幾天。

四叉貓透露，該店的舊店面昨重新掛上招牌，「『大師兄福來捲』即將開幕，敬請期待。」

館長陳之漢去年10月5日直播時，暗示支持中國武力犯台，更脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來。」並喊話中國「兄弟，我等你啊」、「真的我日也思夜也思啊」，被依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴，全案分案進入新北地院審查庭。

