自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯文哲盼解禁赴日參加兒畢典 486先生嗆厚臉皮

柯文哲目前限制出海、出境。（資料照）柯文哲目前限制出海、出境。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市京華城弊案，26日一審宣判，交保期間須戴電子腳鐐且被境外管制的柯文哲，其妻陳佩琪日前在廣播節目透露柯文哲希望宣判前2日聲請解除境管參加兒子的畢業典禮，此要求引發各界討論

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶透過個人臉書評論此事，一開頭就火力全開怒嗆：「柯文哲居然有臉向法院申請出境，理由是想去日本參加兒子的畢業典禮。這舉動，看在我的眼裡，簡直是荒謬至極、令人作嘔。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自臉書）

486先生表示，一個深陷京華城等重大貪瀆弊案、涉嫌圖利財團、收受賄賂的被告，竟然還有臉要求法官開恩讓他出國？他怒斥：「這不是在尋求人權，而是在挑戰台灣司法底線，真難想像，這個人的臉皮真的很厚，他還有羞恥心嗎？」

身為父親，想參與孩子的里程碑固然是人之常情，但486先生要柯文哲別忘了，讓你今天無法自由行動的，不是法官，而是你自己涉嫌的累累罪行，「當你在市府辦公室裡與財團勾結、在公文上簽下那些不清不楚的字跡時，你有想過這會影響到你家人的名譽與未來嗎？現在出事了，才想拿親情來洗白、拿孩子當藉口，這種拿家庭當政治防彈背心的行為，令人不齒。」

486先生臉書全文

柯文哲居然有臉向法院申請出境，理由是想去日本參加兒子的畢業典禮。這舉動，看在我的眼裡，簡直是荒謬至極、令人作嘔。
一個深陷京華城等重大貪瀆弊案、涉嫌圖利財團、收受賄賂的被告，竟然還有臉要求法官開恩讓他出國？這不是在尋求人權，而是在挑戰台灣司法底線。我真難想像，這個人的臉皮真的很厚，他還有羞恥心嗎？
柯文哲現在是被司法機關嚴密偵辦、限制出境的重刑嫌疑人。京華城案涉及的利益動輒百億，檢方仍在追查金流去向。在這種關鍵時刻放人出境，萬一他一去不回、滯留不歸，誰來負責？
難道因為他是前市長、黨主席，就能享有比一般平民更高的待遇？如果每個貪污嫌疑人都能以孩子畢業為由出國，那台灣的監獄和法院乾脆關門算了！
身為父親，想參與孩子的里程碑固然是人之常情，但柯文哲別忘了，讓你今天無法自由行動的，不是法官，而是你自己涉嫌的累累罪行。
當你在市府辦公室裡與財團勾結、在公文上簽下那些不清不楚的字跡時，你有想過這會影響到你家人的名譽與未來嗎？現在出事了，才想拿親情來洗白、拿孩子當藉口，這種拿家庭當政治防彈背心的行為，令人不齒。
前幾天柯文哲再度在媒體面前，提起他父親的死。大玩悲情牌。
能把自己爸爸的死拿出來操弄，按林量，柯文哲也真是讓人佩服阿！
過去柯文哲在批評政敵時，常以冷酷、理性的科學外衣自居，對他人的苦難視而不見，甚至冷嘲熱諷。如今輪到自己身陷囹圄，卻突然變成全台灣最感性的兒子？
3/26就要一審宣判，大家等著看。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中