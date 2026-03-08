柯文哲盼解禁赴日參加兒畢典 486先生嗆厚臉皮

柯文哲目前限制出海、出境。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨創黨主席柯文哲涉台北市京華城弊案，26日一審宣判，交保期間須戴電子腳鐐且被境外管制的柯文哲，其妻陳佩琪日前在廣播節目透露柯文哲希望宣判前2日聲請解除境管參加兒子的畢業典禮，此要求引發各界討論

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶透過個人臉書評論此事，一開頭就火力全開怒嗆：「柯文哲居然有臉向法院申請出境，理由是想去日本參加兒子的畢業典禮。這舉動，看在我的眼裡，簡直是荒謬至極、令人作嘔。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自臉書）

486先生表示，一個深陷京華城等重大貪瀆弊案、涉嫌圖利財團、收受賄賂的被告，竟然還有臉要求法官開恩讓他出國？他怒斥：「這不是在尋求人權，而是在挑戰台灣司法底線，真難想像，這個人的臉皮真的很厚，他還有羞恥心嗎？」

身為父親，想參與孩子的里程碑固然是人之常情，但486先生要柯文哲別忘了，讓你今天無法自由行動的，不是法官，而是你自己涉嫌的累累罪行，「當你在市府辦公室裡與財團勾結、在公文上簽下那些不清不楚的字跡時，你有想過這會影響到你家人的名譽與未來嗎？現在出事了，才想拿親情來洗白、拿孩子當藉口，這種拿家庭當政治防彈背心的行為，令人不齒。」

