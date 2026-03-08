自由電子報
娛樂 最新消息

阿信深夜直播把F3當成生死之交 突發奇想要發紅包

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天休息一陣子之後，3月24日起即將重返香港啟德主場館舉辦4場「5525+1回到那一天」演唱會，阿信昨（7日）深夜臨時起意開直播和大家閒聊，透露至今還是會收到爸媽給的紅包，他也突發奇想，覺得多年來一直受到歌迷的支持，希望以後有機會也能發紅包給歌迷，還說要好好想想用什麼形式發紅包。

阿信談到至今仍會收到爸媽給的紅包。（翻攝自IG）阿信談到至今仍會收到爸媽給的紅包。（翻攝自IG）

阿信直播中暢談很多話題，透露前陣子看到怪獸的女兒詠詠，詠詠拿著筆記本，問他好不好看？阿信說好看，也想看看詠詠在筆記本上有沒有寫些什麼，但是詠詠太害羞不敢給他看。

阿信手上還能看到摔落舞台留下的傷痕。（翻攝自IG）阿信手上還能看到摔落舞台留下的傷痕。（翻攝自IG）

另外阿信談起過年期間有和一些好朋友相互問候拜年，聊起一起舉行「恆星之城」巡演的「F3」夥伴言承旭、周渝民、吳建豪，他說覺得像是「生死之交」，難忘之前在舞台上摔下洞裡，吳建豪飛快奔向他關心傷勢，另外演出結束，F3堅持不讓他直接回飯店，要求他一定要去醫院徹底檢查才放心，阿信多次感性形容，F3就像是他的生死之交，另外也自爆，其實當時摔下舞台，手上的傷疤至今還在，覺得就是給自己的警惕，他也當場秀出手上的疤痕給網友看。

阿信秀出手上的疤痕。（翻攝自IG）阿信秀出手上的疤痕。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

