（專訪）邱偲琹認愛韓國歐巴半年！異國戀竟爆「最貧困一年」

邱偲琹長相甜美。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕農曆年假結束，邱偲琹為本報讀者示範平常愛吃、做法簡單的減脂健康餐（請參閱文末食譜）。談到自己常在租屋處下廚，因去年是她「最貧困的一年」，不只異國戀機票開銷驚人，愛貓的醫療費也讓她荷包壓力不小，再加上剛搬到汐止新家，忍不住苦笑說：「真的有點吃不消。」

她去年10月開始和韓國歐巴交往，不同於許多藝人面對戀情總以「好朋友」三字低調帶過，或是直接不認愛，邱偲琹總是正面迎擊感情話題。之前她和影視大佬郭建宏兒子郭方儒戀愛，這回已是她第二次公開認愛，她坦言並非偶像，沒有包袱，還反問：「誰不會談戀愛？若因此影響工作，代表我演技不夠好，沒把工作做好。」

邱偲琹自認過往很戀愛腦，如今逐漸往理性靠攏。（記者王文麟攝）

談及告白過程，她說2人其實認識一段時間才正式交往，對方準備一束花、一張小卡片，「他一個字一個字照著寫中文，上面寫『請跟我交往吧』。」聽起來頗為浪漫。但她也很理性地說當時答應交往，不代表就一定是「對的人」，「答應只是因為當下很喜歡這個人，想多相處、多了解。」她直言，「對的人其實不準確，很多人結婚也會離婚。」這樣的理性話語不像戀愛腦的巨蟹座，她立刻回：「雖然我不到30歲，但越來越接近上升水瓶個性。」。

邱偲琹事業心很重。（記者王文麟攝）

男友最讓她感動的地方，並不是驚天動地的浪漫，而是成熟的相處方式，「他跟我說過情侶在一起其實不需要面子，就算吵架，他也願意先低頭。」有次男友幫忙打掃，她因為有潔癖，下意識伸手摸地板確認還有沒有油漬。當下她有些擔心對方會不會覺得自己在質疑他打掃不乾淨，沒想到男友卻回她：「如果這樣可以讓我們變得更好，為什麼要在意面子？」這番話讓她印象深刻。

只是談戀愛有浪漫的一面，當然也有現實面要顧。她透露最大問題就是語言，有時聊天，男友會忘記她韓文只是初學者，會突然超高速講韓文，她只能抓關鍵字理解，對自己「想表達卻說不出來」深感挫折，有時情緒反而會轉嫁到男友身上。

邱偲琹從小就出道演戲。（記者王文麟攝）

此外，她在影集《那些你不知道的我》飾演唱跳偶像，戲外的她從童星出道，幼稚園就曾在大愛戲劇當臨演，笑說當時最深刻的印象是「便當很好吃」；高中時為了兼顧拍戲與學業，和媽媽鬧「革命」，成功轉學到台北念書，但犧牲不小，每天從桃園通勤到新店，早上趕6點10分的公車，來回就要4小時。雖然辛苦，她卻不曾後悔，「那時候真的很累，但我很確定自己想做什麼。」

邱偲琹的健康餐材料很簡單，只要準備魚片、豆腐和娃娃菜，以及簡單調味的醬油就很好吃。（記者王文麟攝）

元氣蒸魚豆腐盒作法：

步驟一／準備一盒魚片（鱸魚或鯛魚皆可）、半盒板豆腐、蔥、4根娃娃菜、一大匙醬油

步驟二／魚片洗乾淨並擦乾，切成片狀，板豆腐與娃娃菜也切成一樣大小

步驟三／將魚片、板豆腐和娃娃菜依序層層堆疊，最後淋上醬油

步驟四／蒸20分鐘後出爐，撒上蔥花即可食用

看吧！邱偲琹對自己的料理忍不住比了個大拇哥。（記者王文麟攝）

