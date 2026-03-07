（獨家專訪）聊導演妻到一半本人亂入！彼得賽斯嘉合作潘妮洛普覺得自己「會演戲」

《科學新娘！》彼得賽斯嘉 x 潘妮洛普克魯茲訪問

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕好萊塢才女瑪姬葛倫霍繼《失去的女兒》後，再度推出自編自導新片《科學新娘！》，找來老公彼得賽斯嘉與奧斯卡得主潘妮洛普克魯茲飾演警探搭檔。兩人在受訪時分享多次合作的默契，最有趣的一幕，莫過於彼得正聊到瑪姬時，她本人竟突然「亂入」現場打招呼，讓整段訪談瞬間變成輕鬆的朋友敘舊場面，逗樂眾人。

潘妮洛普克魯茲（左）和彼得賽斯嘉一同為《科學新娘！》接受本報專訪，瑪姬葛倫霍驚喜亂入。（華納兄弟提供）

彼得與潘妮洛普過去已合作多次，這回再度攜手演出，坦言第一次見到她時就感到非常自在，「對我來說，能和某個人一起演戲最重要的條件之一，就是那種不被評斷的感覺。演戲其實是一件很脆弱的事，而潘妮洛普總是讓我覺得很放鬆。」他笑說，自己甚至常會因為對方而更有自信：「跟她演戲時，我常會覺得『喔，我其實是個好演員。』」

彼得賽斯嘉（左）和潘妮洛普克魯茲在《科學新娘！》再度飆戲。（華納兄弟提供）

潘妮洛普立刻笑著回應：「你本來就是。」她也表示彼得同樣帶給她被理解與被看見的感受，「我們是看著彼此，而不是一直看著自己。這就像跳探戈，需要兩個人一起完成。演戲也是一樣，所以小孩常常會是很好的演員，因為他們不會一直注意自己。」她也笑說，兩人從第一天合作就非常自然，好像早已認識多年，「那種輕鬆的感覺一直沒有改變。」

彼得則笑說自己其實很不擅長拍片的「第一天」，「我總是會緊張，而且對最後一天也很不擅長。」潘妮洛普立刻補充爆料：「而且第一天你還生病了。」彼得點頭承認，她則笑說：「但完全沒有人看得出來。」

瑪姬葛倫霍（左起）執導《科學新娘！》和老公彼得賽斯嘉、潘妮洛普克魯茲合作。（華納兄弟提供）

談到導演瑪姬時，彼得回憶自己一路見證她在電影創作上的成長，「她先是演員，後來開始寫劇本」，正當他說到一半時，潘妮洛普突然驚喜提醒：「而且她就在這裡。」原來瑪姬正好走進訪問區，讓彼得忍不住笑場。瑪姬隨即向兩人打招呼，還稱讚潘妮洛普「今天看起來好美」，簡短寒暄後又笑著離開，讓現場氣氛相當熱絡。

等她離開後，彼得繼續分享自己對妻子的觀察：「後來我看著她從演員變成編劇，再到導演。我一開始會想，喔，她現在是編劇兼導演了。但現在她做的事情更多，而且都做得很好。」他舉例，瑪姬不只參與製片與導演工作，還會在後製過程中對剪接、鏡頭取捨提出清楚想法，「甚至我還聽她在Podcast裡談到攝影機畫面比例。她對整個產業的每一個環節都越來越了解，看著她不斷成長真的很令人驚嘆。」

彼得賽斯嘉（左）和潘妮洛普克魯茲在《科學新娘！》飾演警察搭檔。（華納兄弟提供）

至於和伴侶在片場合作，彼得認為其實很難完全區分公私領域，「在我們這一行，私人其實就是專業的一部分。」他表示演戲最重要的是建立真正的情感連結，「我在工作時尋找的是和他人建立真實的關係，而不是假裝的連結。當然，如果走得太過頭也不好，但這份工作本身，其實就是在創造一個空間，讓真正的親密感與連結能夠發生。」《科學新娘！》全台上映中。

