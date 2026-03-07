自由電子報
娛樂

沒看WBC！CNBLUE陪9000台粉 鄭容和高喊前進大巨蛋

CNBLUE。（和協整合行銷提供）CNBLUE。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣樂團CNBLUE昨起在台北流行音樂中心連唱兩天，共吸引9000人朝聖，他們帶來多首正規三輯《3LOGY》的歌曲，嗨翻全場。不過團隊中的姜敏赫是超級棒球迷，這兩天不看WBC世界棒球經典賽，好好陪伴台粉們，李正信還意猶未盡地說：「明天有時間嗎？」希望再唱一場。

CNBLUE姜敏赫。（和協整合行銷提供）CNBLUE姜敏赫。（和協整合行銷提供）

繼昨天首場，CNBLUE主唱鄭容和、貝斯手李正信及鼓手姜敏赫今天再度齊聚北流演出，鄭容和大讚搖滾區的氣氛不是蓋的，直呼各位台灣BOICE（粉絲名）非常完美。鼓手姜敏赫則稱鄭容和唱得很甜蜜，鄭容和又再次使出撩妹話術：「那是為了看你們，我的眼睛SO SWEET。」

CNBLUE。（和協整合行銷提供）CNBLUE。（和協整合行銷提供）

CNBLUE主唱鄭容和對於自己的中文有自信，想要辭退翻譯老師。（和協整合行銷提供）CNBLUE主唱鄭容和對於自己的中文有自信，想要辭退翻譯老師。（和協整合行銷提供）

鄭容和昨天自誇中文了得，不但「從從容容、游刃有餘」，還說不需要翻譯老師了，笑翻眾人。不過今天鄭容和說中文，還是幾度讓媒體室的記者霧煞煞，但他在演出後段以全中文發表的感言倒是十分用心，「大家在一起很久了，有開心的日子，也有辛苦難過的日子，每當那種時候有你們在，真的很暖心，有你們陪伴謝謝你們。」

CNBLUE。（和協整合行銷提供）CNBLUE。（和協整合行銷提供）

CNBLUE李正信。（和協整合行銷提供）CNBLUE李正信。（和協整合行銷提供）

姜敏赫則是稱《Still, a Flower》是2026年為粉絲送上的禮物，他看到台下粉絲揮舞著螢光棒，讓他內心充滿著感動。鄭容和形容自己像是在花園裡，此話一出，姜敏赫、李正信不約而同比出「花」的手勢，李正信先問說：「（花）是在說我嗎？謝謝大家！」姜敏赫則強調剛剛與李正信同時比出花的手勢，「我們好像在一起太久了！」

最愛吃牛肉麵的CNBLUE貝斯手李正信。（和協整合行銷提供）最愛吃牛肉麵的CNBLUE貝斯手李正信。（和協整合行銷提供）

鄭容和也有感而發，稱台北場、香港場都已經完售，且台北場賣得比香港更快，「我感覺我運勢滿旺的欸，這一切都是拖你們的福，持續收到你們的能量，一直旺下去。」在安可環節，CNBLUE以《孤獨的人》（I’m a Loner）重返舞台，獻唱《You’re So Fine》時，鄭容和露出額頭，帥出新高度，還拿出超大型手燈氣球在舞台上唱唱跳跳，之後還下台與歌迷近距離互動。

鄭容和也喊話，下一站是大巨蛋，「我們會努力，聽說台北有巨蛋，好想去喔！要不要一起去啊！走吧走吧！」李正信第二天也用中文發言：「謝謝大家來到我們的演唱會，知道來看我們的演唱會其實不容易，如果沒有大家的時間跟厚愛是不可能的，所以在準備的時候，心情也並不輕鬆，在台北有兩天真的幸福，希望以後也常常見面，感謝大家，我愛你們。」

最喜歡棒球的CNBLUE鼓手姜敏赫。（和協整合行銷提供）最喜歡棒球的CNBLUE鼓手姜敏赫。（和協整合行銷提供）

姜敏赫表示，自己身為CNBLUE的鼓手，能笑著、帥氣的享受舞台，都是因為跟粉絲在一起，「非常感謝你們，能夠在你們面前表演很幸福，謝謝你。」鄭容和則是再次用中文表示：「再次感謝，見到大家真的很幸福，帶著你們給我的能量，我會完成剩下的巡演，今天真的、真的謝謝大家，我們要勾勾手，下次再見喔，謝謝。」

最後他們竟然上演跳樓大拍賣，為台下粉絲送上毛巾、鼓棒，鄭容和雖然一度想要送戒指，不過後來把太陽眼鏡送給粉絲，讓粉絲真的是賺到了。

