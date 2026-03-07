自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉怡萱人脈手腕曝！多位政商名流「為何被吸引」 心理師揭關鍵

劉怡萱近期被爆與多名政商名流往來密切。（本報資料照）劉怡萱近期被爆與多名政商名流往來密切。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕文大體育系傑出系友劉怡萱近期被爆與多名政商名流往來密切，包括民進黨立委王定宇、醫美集團總裁常如山等人，甚至有鄰居爆料某知名教學醫院總院長、刑事局高階警官及人氣體育國手也曾進出她住處。對此，心理師林萃芬分析，劉怡萱除了外貌出眾，更具備高「社會智商」，懂得成為人脈中心，與各界佼佼者互動自如。

林萃芬在節目《新聞挖挖哇》中指出，劉怡萱的關鍵能力在於擅長經營人際網絡，甚至不避諱彼此互相認識，反而以大方態度降低對方的防備心，她認為這種方式容易讓男性產生錯覺，以為自己在對方心中是特別的存在。至於為何能讓富商願意豪擲金錢送上豪宅與名車？林萃芬認為首要條件是「讀懂男人心理」，若對方習慣在外界塑造行善或成功形象，身邊的人也要展現出相似價值觀，讓彼此看起來處於同一頻率。

林萃芬也直言，單靠整形或隆乳其實難以長期吸引政商名流，因為年輕貌美的女性並不少見，真正稀缺的是能提供情緒價值的人，她舉例如果能讓對方感受到自己被欣賞、被崇拜，甚至覺得自己的見解更高一層，往往會大幅提升對方的自尊與成就感。

節目中，名嘴呂文婉也分享類似案例，提到曾有一名社交名媛未婚懷孕後，竟有4名富商前往探望並爭認孩子，其中一名董字輩人士甚至直接認領，沒想到後來二度驗DNA才發現孩子，其實是另一名總字輩男子的血脈。

呂文婉回憶，曾有媒體人當面直言該名媛外貌、智慧與談吐都不如元配，但仍能吸引富豪砸錢追求，讓她感嘆有時男人對某個女人慷慨付出並沒有明確原因。她還透露，該名媛風波過後仍與1名80歲富商往來密切，甚至一起洗玫瑰浴，直呼自己絕對做不到。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中