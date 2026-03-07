劉怡萱人脈手腕曝！多位政商名流「為何被吸引」 心理師揭關鍵

劉怡萱近期被爆與多名政商名流往來密切。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕文大體育系傑出系友劉怡萱近期被爆與多名政商名流往來密切，包括民進黨立委王定宇、醫美集團總裁常如山等人，甚至有鄰居爆料某知名教學醫院總院長、刑事局高階警官及人氣體育國手也曾進出她住處。對此，心理師林萃芬分析，劉怡萱除了外貌出眾，更具備高「社會智商」，懂得成為人脈中心，與各界佼佼者互動自如。

林萃芬在節目《新聞挖挖哇》中指出，劉怡萱的關鍵能力在於擅長經營人際網絡，甚至不避諱彼此互相認識，反而以大方態度降低對方的防備心，她認為這種方式容易讓男性產生錯覺，以為自己在對方心中是特別的存在。至於為何能讓富商願意豪擲金錢送上豪宅與名車？林萃芬認為首要條件是「讀懂男人心理」，若對方習慣在外界塑造行善或成功形象，身邊的人也要展現出相似價值觀，讓彼此看起來處於同一頻率。

林萃芬也直言，單靠整形或隆乳其實難以長期吸引政商名流，因為年輕貌美的女性並不少見，真正稀缺的是能提供情緒價值的人，她舉例如果能讓對方感受到自己被欣賞、被崇拜，甚至覺得自己的見解更高一層，往往會大幅提升對方的自尊與成就感。

節目中，名嘴呂文婉也分享類似案例，提到曾有一名社交名媛未婚懷孕後，竟有4名富商前往探望並爭認孩子，其中一名董字輩人士甚至直接認領，沒想到後來二度驗DNA才發現孩子，其實是另一名總字輩男子的血脈。

呂文婉回憶，曾有媒體人當面直言該名媛外貌、智慧與談吐都不如元配，但仍能吸引富豪砸錢追求，讓她感嘆有時男人對某個女人慷慨付出並沒有明確原因。她還透露，該名媛風波過後仍與1名80歲富商往來密切，甚至一起洗玫瑰浴，直呼自己絕對做不到。

