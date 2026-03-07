驚爆情斷圈外男友 陳華哭慘悲傷情緒曝光

「霸榜串流小天后」陳華驚爆情變。（陳華提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「霸榜串流小天后」陳華驚爆情變，去年底情斷圈外男友「T先生」，她推出新歌《減傷》，坦言在走紅的過程裡，有時會感到壓力，也出現寂寞甚至無法喘息的瞬間，她開始反芻並消化這些心情，對她而言，這首歌不只是一次創作，更像是一段整理自己情緒的過程。

談到與音樂人張簡君偉首度合作，陳華直呼感謝，她透露張簡君偉在創作過程中對她關懷備至，也給了她很大的空間去完成歌詞創作，非常尊重她的想法，從未要求一定要修改，而是以鼓勵的方式提出建議，讓她在創作中慢慢找到更好的方向。

請繼續往下閱讀...

陳華淚崩拍攝新歌MV。（陳華提供）

而《減傷》MV的拍攝過程同樣充滿戲劇性，由導演彭道森操刀，他其實是陳華在出道初期就合作過的導演，如今再度攜手，兩人之間也有著像一起成長的默契。拍攝時其中一個橋段要求陳華「一秒落淚」，讓她一開始還有些擔心自己是否能做到，因此在開拍前就不斷培養情緒。

沒想到正式開鏡時，陳華的情緒瞬間湧現，眼淚竟像水龍頭一樣流了下來，讓整個團隊都十分訝異。更有趣的是，當導演喊「卡」之後，她的眼淚還停不下來，全場工作人員一邊驚訝一邊鼓掌歡呼，形成相當有趣的反差畫面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法