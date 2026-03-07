郭台銘知道嗎！愛妻秘密意外被洩漏 當曾馨瑩朋友「竟享1大好處」

黃珏萍（右）透露當曾馨瑩的好友有一大好處。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘與愛妻相差24歲，51歲曾馨瑩至今保養得宜，好友黃珏萍近日公開姊妹淘的溫馨合照，不僅笑稱當曾馨瑩的朋友有「1大好處」，更以一句話揭開她小臉、纖細身材的秘密，瞬間引起網友們熱烈討論。

時尚雜誌創辦人黃珏萍4日分享的合照中，曾馨瑩身穿米色長袖上衣，下身搭配灰色牛仔褲，造型簡約大方；黃珏萍則身穿紅色荷葉邊上衣，與好姐妹一樣以牛仔褲做搭配。有趣的是，2人肩靠肩的同時，還在臉頰旁做出手比愛心，互動親密顯見多年好友的好交情。

請繼續往下閱讀...

「每次跟馨瑩站在一起，我不是側臉，就是側身。」黃珏萍幽默笑說與「小臉腰瘦腿細的人」當朋友的最大優點，就是無時無刻不自我警惕，時時刻刻提醒自己「少吃多運動」，意外自友誼中額外獲得的1大好處，網友見狀也狂附和以示認同。

鴻海創辦人郭台銘傳出在元宵節轉讓2500張鴻海股票給愛妻曾馨瑩。（本報資料照）

回顧曾馨瑩近年的生活重心，家庭與公益始終擺在第一順位，75歲丈夫郭台銘近來也逐漸回歸家庭，日前更傳出在元宵節轉讓2500張鴻海股票給她，以當日收盤價229元計算，價值約5.725億元，被外界視為送給愛妻的「大紅包」，著實羨煞一大票網友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法