自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭台銘知道嗎！愛妻秘密意外被洩漏 當曾馨瑩朋友「竟享1大好處」

黃珏萍（右）透露當曾馨瑩的好友有一大好處。（翻攝自臉書）黃珏萍（右）透露當曾馨瑩的好友有一大好處。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘與愛妻相差24歲，51歲曾馨瑩至今保養得宜，好友黃珏萍近日公開姊妹淘的溫馨合照，不僅笑稱當曾馨瑩的朋友有「1大好處」，更以一句話揭開她小臉、纖細身材的秘密，瞬間引起網友們熱烈討論。

時尚雜誌創辦人黃珏萍4日分享的合照中，曾馨瑩身穿米色長袖上衣，下身搭配灰色牛仔褲，造型簡約大方；黃珏萍則身穿紅色荷葉邊上衣，與好姐妹一樣以牛仔褲做搭配。有趣的是，2人肩靠肩的同時，還在臉頰旁做出手比愛心，互動親密顯見多年好友的好交情。

「每次跟馨瑩站在一起，我不是側臉，就是側身。」黃珏萍幽默笑說與「小臉腰瘦腿細的人」當朋友的最大優點，就是無時無刻不自我警惕，時時刻刻提醒自己「少吃多運動」，意外自友誼中額外獲得的1大好處，網友見狀也狂附和以示認同。

鴻海創辦人郭台銘傳出在元宵節轉讓2500張鴻海股票給愛妻曾馨瑩。（本報資料照）鴻海創辦人郭台銘傳出在元宵節轉讓2500張鴻海股票給愛妻曾馨瑩。（本報資料照）

回顧曾馨瑩近年的生活重心，家庭與公益始終擺在第一順位，75歲丈夫郭台銘近來也逐漸回歸家庭，日前更傳出在元宵節轉讓2500張鴻海股票給她，以當日收盤價229元計算，價值約5.725億元，被外界視為送給愛妻的「大紅包」，著實羨煞一大票網友。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中