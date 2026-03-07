假洞房變真曖昧！張凌赫一句「把我衣服脫了」撩爆田曦薇

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》拜堂成婚。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由張凌赫、田曦薇主演古裝劇《逐玉》，兩人於第5集上演假洞房橋段，新婚之夜。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》先婚後愛。（愛奇藝國際站提供）

田曦薇飾演的長玉發現大伯與大伯母躲在門外試探兩人是否是假結婚，為了不露餡，她只好與張凌赫飾演的謝征同床共枕，兩人從生硬的貼臉互動到逐漸靠近，情緒層層推進，謝征甚至低聲說出「把我衣服脫了」，曖昧氣氛急速升溫。導演在拍攝時採用留白手法，例如以燭光剪影呈現動作、放大呼吸聲與細微表情，讓畫面更具想像空間，播出後觀眾紛紛激動表示這段戲比真洞房還撩人，話題更迅速登上社群熱搜。

請繼續往下閱讀...

張凌赫（右）、田曦薇2023年於愛奇藝尖叫之夜同框。（愛奇藝國際站提供）

其實早在2023年的愛奇藝尖叫之夜活動上，張凌赫跟田曦薇就曾同框亮相，當時兩人互動自然，還有粉絲為兩人創作CP故事，如今從粉絲幻想到官配成真，不少人都感到相當興奮，對於觀眾的期待，張凌赫笑說：「大家開心就好，謝謝大家。」田曦薇則表示，希望最後呈現的作品不會辜負大家。

張凌赫（右）、田曦薇2023年於愛奇藝尖叫之夜同框。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫跟田曦薇在劇中各有不少動作戲，田曦薇苦練棍法與雙刀，而張凌赫則練習長刀與長槍，兩人在排練場反覆練習動作，從基本步法到兵器運用都十分認真，張凌赫在完成高難度動作的練習後笑稱，就等現場見證奇蹟了。

這些訓練成果也在劇中一一呈現，劇裡長玉面對大伯帶人闖入家中，試圖搶奪祖宅，她霸氣地拿起棍子擊退多名混混，讓觀眾看見角色的堅韌與魄力；而謝征雖然負傷，仍在關鍵時刻出手相助，兩人配合默契十足。令觀眾更加期待後續兩人在戰場殺敵的戲份。《逐玉》正在愛奇藝國際版熱播中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法