娛樂 最新消息

古裝女神「父母慘遭殺害」退婚流言纏身 最帥贅婿護妻神救場

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》先婚後愛。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》先婚後愛。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由張凌赫、田曦薇領銜主演的古裝劇《逐玉》甫開播隨即攻占各大熱搜榜，雪地撿夫的浪漫開場跟先婚後愛的甜蜜小夫妻日常，成功帶起追劇話題，兩位主演不僅顏值契合，溢出螢幕的CP感更讓粉絲嗑到上頭。

田曦薇在《逐玉》成為一家之主。（愛奇藝國際站提供）田曦薇在《逐玉》成為一家之主。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

田曦薇（右）在《逐玉》替張凌赫換藥。（愛奇藝國際站提供）田曦薇（右）在《逐玉》替張凌赫換藥。（愛奇藝國際站提供）

劇裡樊長玉的父母慘被山賊殺害後，她便遭無情退婚，對方媽媽甚至到處散布她是天煞孤星的流言，謝征為了躲避追查並幫助長玉保住祖宅，於是點頭答應假扮她的入贅夫婿。

張凌赫在《逐玉》成為最帥贅婿。（愛奇藝國際站提供）張凌赫在《逐玉》成為最帥贅婿。（愛奇藝國際站提供）

未料前未婚夫在得知她即將成婚後，竟半夜登門表示願意娶她為妾，遭到拒絕後更在婚禮當天鬧場，試圖羞辱樊長玉，渣男行徑令人火冒三丈。所幸謝征在關鍵時刻挺身而出替長玉出頭，讓不少觀眾直呼解氣，紛紛留言表示「這個贅婿不但帥，還特別護妻」，角色沉穩又霸氣的氣場，也讓張凌赫被封為史上最帥贅婿。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》拜堂成婚。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》拜堂成婚。（愛奇藝國際站提供）

除了爽感劇情，張凌赫跟田曦薇的臉頰吻戲也在播出後迅速登上討論榜，而官方釋出的花絮更揭露了這場戲的誕生過程。原來在排練時，張凌赫主動提出一個小巧思，他要田曦薇在親他之前，先把他的臉掰過去，這個動作讓原本單純的親吻多了俏皮與曖昧的氛圍，導演看過之後認為效果非常自然，決定把這個版本保留在正片中。花絮曝光後，觀眾紛紛表示這個小動作甜度爆表，甚至有人形容是今年古裝劇中最自然的一場臉頰吻。

body

