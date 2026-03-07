自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

受傷還是要應援！陳傑憲「胸口比框」感動球迷 郭泓志隔空曬慶祝手勢

郭泓志（左圖）為台灣隊慶祝、陳傑憲手指受傷還是繼續為隊友歡呼。（翻攝自Threads）郭泓志（左圖）為台灣隊慶祝、陳傑憲手指受傷還是繼續為隊友歡呼。（翻攝自Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽如火如荼開打，今（7）台灣隊對決捷克，以14:0「扣倒」捷克，提前在7局結束比賽，拿下了本屆首勝。稍早郭泓志、賈永婕陸續發文慶祝，而「台灣隊長」陳傑憲今天雖然沒有上場，但也時常被鏡頭捕捉盯場慶祝畫面。

郭泓志比出台灣隊慶祝手勢。（翻攝自Threads）郭泓志比出台灣隊慶祝手勢。（翻攝自Threads）

郭泓志今天凌晨才為台灣隊打氣：「努力或許不會有最好的結果，但都是未來的經驗的累積，我們會變強回來的。」稍早台灣隊贏球後，他也比出本屆隊上的慶祝手勢「抓手腕」開心表示：「OK啦」。

胡瓜連續三天進場看經典賽。（翻攝自IG）胡瓜連續三天進場看經典賽。（翻攝自IG）

賈永婕今天繼續和老公一起進場支持台灣隊。（翻攝自臉書）賈永婕今天繼續和老公一起進場支持台灣隊。（翻攝自臉書）

賈永婕稍早在臉書上發文，提到這是一場超越輸贏的感動，比賽就是有輸贏，「就算昨天輸我們今天還是在一起，堅持到底、沒有放棄，就是團結一心的感動！只要在一起就是力量，凝聚愛台灣的力量，台灣加油。」

陳傑憲胸口比框感動球迷。（翻攝自Threads）陳傑憲胸口比框感動球迷。（翻攝自Threads）

而左手食指受傷的陳傑憲管無法參賽，今天賽前還是戴上護具進行打擊，還三度轟球，有網友也提到陳傑憲在費仔轟出滿貫砲時，激動的用著纏了膠布的手在胸口拚命比框，這也是當年12強賽選手們的慶祝方式之一，球迷們看到這幕都感動不已。明台灣隊早上11點將對決韓國，若能再取勝，才有晉級8強的機會。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中