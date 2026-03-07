受傷還是要應援！陳傑憲「胸口比框」感動球迷 郭泓志隔空曬慶祝手勢

郭泓志（左圖）為台灣隊慶祝、陳傑憲手指受傷還是繼續為隊友歡呼。（翻攝自Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽如火如荼開打，今（7）台灣隊對決捷克，以14:0「扣倒」捷克，提前在7局結束比賽，拿下了本屆首勝。稍早郭泓志、賈永婕陸續發文慶祝，而「台灣隊長」陳傑憲今天雖然沒有上場，但也時常被鏡頭捕捉盯場慶祝畫面。

郭泓志比出台灣隊慶祝手勢。（翻攝自Threads）

郭泓志今天凌晨才為台灣隊打氣：「努力或許不會有最好的結果，但都是未來的經驗的累積，我們會變強回來的。」稍早台灣隊贏球後，他也比出本屆隊上的慶祝手勢「抓手腕」開心表示：「OK啦」。

胡瓜連續三天進場看經典賽。（翻攝自IG）

賈永婕今天繼續和老公一起進場支持台灣隊。（翻攝自臉書）

賈永婕稍早在臉書上發文，提到這是一場超越輸贏的感動，比賽就是有輸贏，「就算昨天輸我們今天還是在一起，堅持到底、沒有放棄，就是團結一心的感動！只要在一起就是力量，凝聚愛台灣的力量，台灣加油。」

陳傑憲胸口比框感動球迷。（翻攝自Threads）

而左手食指受傷的陳傑憲管無法參賽，今天賽前還是戴上護具進行打擊，還三度轟球，有網友也提到陳傑憲在費仔轟出滿貫砲時，激動的用著纏了膠布的手在胸口拚命比框，這也是當年12強賽選手們的慶祝方式之一，球迷們看到這幕都感動不已。明台灣隊早上11點將對決韓國，若能再取勝，才有晉級8強的機會。

