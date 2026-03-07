陸元琪自爆遭禁止出席袁惟仁告別式 兒女受訪回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人袁惟仁2月2日於台東病逝，享年59歲，靈堂設於民權東路的國寶會館VIP室，今起開放親友悼念。袁惟仁的一雙兒女袁義與袁融稍早出面受訪，感謝各界關心。

袁義受訪表示，這些年一直都有去探視父親，「從他生病到現在，我們沒辦法一直去台東，但想跟他講的話一直都有講。」他也透露，爸爸生前常交代他「要好好做自己喜歡的事情」。

請繼續往下閱讀...

袁惟仁的一雙兒女袁義（左）與袁融（右）。（記者王文麟攝）

袁融則表示：「爸爸一直以來都很支持我做所有的事情。」她也透露，這段期間經常夢到父親，「我蠻常夢到的，爸爸在夢裡很健康，就是來看看我，笑笑的。」

袁惟仁的前妻陸元琪日前曾在社群吐露心聲，透露有人向孩子提出，「希望她不要出現在靈堂與告別式」的要求。被問到媽媽這幾天是否會親自送爸爸最後一程，袁義低調表示：「媽媽一直都很關心，但這好像不是晚輩可以決定的，我們晚輩能做到的，就是好好送爸爸！」袁融也說，媽媽是否出席告別式，「就讓她自己決定。」

至於靈堂遺照，兩人透露是家人一起挑選的，希望讓大家記得爸爸最熟悉的樣子，因此照片中也特別讓吉他入鏡，「感覺爸爸一定要有吉他在。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法