北一女神捲不倫風波遭嗆「元配快告」！蔡瑞雪一口氣再找3律師反擊

〔記者蕭方綺／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪被爆和人夫KOL「那個凱文」不倫戀，蔡瑞雪在事發後一天連發聲明自證，但男方神隱至今，只是要澄清自己清白的蔡瑞雪反倒遭律師李怡貞、巴毛在社群媒體評論，蔡瑞雪這方面今再找其他律師具名反擊，明明是婚外情緋聞，意外成了律師攻防戰的戰場。

蔡瑞雪因不倫風波，形象大傷。（翻攝自IG）

蔡瑞雪第一篇聲明，除了提及跟凱文只是來往4個月的朋友，更強調對方「與其配偶已處於分居狀態、並正進行協商離婚」，對於這點，「女人大律師」李怡貞在社群上稱週刊目前拍到的照片，確實不足以證明蔡瑞雪是小三，但蔡瑞雪的聲明舉動害慘自己，「蔡瑞雪自己著急或是心虛發的律師函，其實也證明她自己覺得不對勁完蛋了」，喊元配快告，也感嘆北一女念完不念大學，除了可惜就是笨。

呂榮海律師意見。（曾懷瑩提供）

而巴毛律師也質疑，如果是普通朋友乾嘛又強調對方正在協商離婚，朋友離婚跟你根本沒有關係，發這種心虛的聲明不如乾脆嘴巴閉閉。

對於這些言論，蔡瑞雪好友、青禾文創執行長曾懷瑩今出面聲援，還找來律師呂榮海、徐偉峯、周泰維一同幫忙給意見，曾懷瑩指這些律師表示，他們不是網紅所以不需要流量，但他們願意單純從專業角度提供意見，給大家參考，希望對大家有正向的幫助。

周泰維律師意見。（曾懷瑩提供）

其中呂榮海律師表示「自證」、「告不成才有鬼」只是個人之見，「非當事律師宜有分寸！誰是鬼誰是神還很難說！說『oo妻提告吧』有『挑唆訴訟』風險！」他指出說到「oo妻提告吧」可能有「挑唆訴訟」之風險，認為「律師間宜互相尊重，協助社會和諧、化解紛爭，減少訴訟節約司法資源為宜」。

徐偉峯律師意見。（曾懷瑩提供）

而誠遠法律事務所合夥律師周泰維律師則說，律師應愛惜羽毛，非當事律師一不小心，阿波羅也能看成阿匹婆，「未與當事人詳談就大談案情、臆測揣度，是不是律師本業太閒？」另外徐偉峯律師表示：「聲明稿目的是要保全當事人權益，用詞一定有其用意，非當事律師還不清楚事情全貌，就斷言訴訟結果，不符律師應有謹慎，亦可能誤導大眾。」

