娛樂 電視

南優鉉帶隊跳健康操萌翻！山上遇大雨全員傻眼

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、肌肉山山帶領韓星金荷娜、南優鉉、李濬榮拍攝《細細山路私密達》，展開10天挑戰10條客家古道的任務，最新一集中，成員們在清新山林中迎來活力滿滿的早晨。南優鉉興致一來，帶著大家大跳韓國國民健康操，動作雖有些生疏，卻氣勢十足。

彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山面對突然其來暴雨傻眼。（客台提供）彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山面對突然其來暴雨傻眼。（客台提供）

金荷娜笑說：「都還記得要怎麼做耶。」南優鉉也驕傲地說：「身體都記得，身體都會有記憶該怎麼做啊！」一片歡樂笑聲中，眾人補充滿滿能量，蓄勢待發準備迎接新挑戰。

南優鉉（左二）帶領大家跳健康操。（客台提供）南優鉉（左二）帶領大家跳健康操。（客台提供）

沒想到高質感露營下一秒瞬間變調，天空突然「變臉」，傾盆大雨毫無預警落下，豆大雨滴狂敲帳棚，成員們立刻被「打回原形」，狼狽躲進帳內，擠在帳棚裡對著外頭白茫茫雨勢發呆，面對這場突如其來的暴雨，眾人臉上寫滿了不可置信。

彭小刀、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山享受高質感露營。（客台提供）彭小刀、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山享受高質感露營。（客台提供）

南優鉉忍不住大喊：「這雨也太大了吧！超級大耶！」原本的壯志凌雲瞬間變成「優優傻眼」，肌肉山山則發出靈魂拷問：「所以我們今天到底要怎麼爬？」從壯志凌雲到集體傻眼，氣氛急轉直下，也為接下來的攻頂之路增添滿滿懸念。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

