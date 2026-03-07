蔡瑞雪不倫風波遭轟「自證有鬼」再發4點聲明！友人揭內情：早知對方在談離婚

〔記者蕭方綺／台北報導〕被封為「北一女神」的蔡瑞雪近日捲入婚外情風波，被爆與已婚的《GQ》編輯長KOL「那個凱文」互動親暱，引發外界關注。對此蔡瑞雪已出面否認婚外情，表示男方當時曾告知與配偶處於分居狀態，且正在進行離婚協商，並稱只是朋友，但凱文和其妻至今沒有發言。然而聲明曝光後，仍有部分律師與網紅質疑內容「自證有鬼」，蔡瑞雪今再透過律師團隊與友人曾懷瑩發布4點最新聲明回擊，直指外界斷章取義，甚至有人趁機蹭流量。

對於有律師質疑「一個正在協商離婚的人，會不會跟一般朋友說自己正在協商離婚」，曾懷瑩表示，在律師聲明發布之前，相關報導早已充斥許多對男方婚姻狀況的猜測。考量若聲明不提，媒體後續仍會追問，因此決定一次說明清楚，而非刻意不提或暫時隱瞞。

蔡瑞雪婚外情風波越演越大。

曾懷瑩指出，在必須對外說明的情況下，若僅表示「不知道對方婚姻狀況」或「以為男方已經離婚」，反而容易被質疑說謊。蔡瑞雪選擇直接說出自己已知的情況，就是希望坦誠面對，而非刻意隱瞞。她也認為，正因為彼此是有正常往來的朋友，也出於關心對方，自然可能了解其婚姻狀況。

另外，近日有網友湧入「那個凱文」妻子的IG留言洗版，外界質疑可能有網軍操作。對此蔡瑞雪表示，自己也注意到疑似假帳號的情況，對此感到訝異，目前尚不清楚來源。曾懷瑩則說，將設法確認是否為粉絲自發行為，或有人惡意冒用粉絲名義、意圖嫁禍他人，並強調蔡瑞雪並未發動任何網軍。

曾懷瑩也透露，為避免事件持續延燒、占用過多社會資源與媒體版面，先前已建議蔡瑞雪暫時關閉社群留言功能。

至於外界質疑有人藉此事件蹭流量，曾懷瑩表示確實難免。例如先前就有徵信社以影射方式發布不實影片，實際上卻是在替自家廣告宣傳，作法相當不恰當。她也提醒外界，面對相關言論應審慎看待，理性分辨資訊真偽。

