娛樂 電視

《KANO》夢幻聯手再續前緣！馬志翔、魏德聖回歸山林 《熊山記》揭秘1994獵人傳說

〔記者李紹綾／台北報導〕馬志翔擔任原住民族電視台電視電影《熊山記》編導，昨（6日）與監製魏德聖、演員Baobu Badulu保卜巴督路、牧森、杜妍等人現身開鏡儀式，共同祈願拍攝順利。

魏德聖（左二起）、保卜、馬志翔、杜妍、牧森、黃惟、原文會副執行長阿路一賈佳法子、原文會節目部經理恩樂拉儒亂、副理余曉萍出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）魏德聖（左二起）、保卜、馬志翔、杜妍、牧森、黃惟、原文會副執行長阿路一賈佳法子、原文會節目部經理恩樂拉儒亂、副理余曉萍出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）

《熊山記》由導演馬志翔與監製魏德聖繼電影《KANO》後再度攜手合作，透過電視電影形式，帶領觀眾走進山林與部落，書寫屬於臺灣原住民族的生命故事。故事背景設定在1994年，這一年正值臺灣原住民族「正名運動」成功的重要歷史時刻。劇情講述排灣族青年「拔路」在傳統與現實之間的掙扎與抉擇：對他而言，狩獵不僅是生活所需，更是與祖靈對話、維繫自然平衡與分享部落資源的重要文化實踐。然而隨著時代變遷與外在制度的衝突，他被迫在祖訓與生存之間作出抉擇。

魏德聖（左二起）、保卜、馬志翔、杜妍、牧森、黃惟、原文會副執行長阿路一賈佳法子、原文會節目部經理恩樂拉儒亂、副理余曉萍出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）魏德聖（左二起）、保卜、馬志翔、杜妍、牧森、黃惟、原文會副執行長阿路一賈佳法子、原文會節目部經理恩樂拉儒亂、副理余曉萍出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）

此次回歸導演身分的馬志翔，近年活躍於影視演出，包括電影《月老》以及改編台灣真實事件、引發社會討論的《我們六個》等作品，皆展現精湛演技。他也曾以作品《獵人兄弟》榮獲「第12屆桃園電影節」最佳男配角肯定。此次執導《熊山記》，馬志翔將多年表演經驗融入創作，透過影像詮釋文化、土地與族群記憶。

保卜（左起）、杜妍、牧森、黃惟、田聖希、希細勒出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）保卜（左起）、杜妍、牧森、黃惟、田聖希、希細勒出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）

演員陣容方面，曾入圍「第60屆金馬獎」最佳原創電影音樂的Baobu Badulu保卜巴督路跨界挑戰演出，飾演主角「拔路」，詮釋角色在文化傳承與祖訓精神之間的掙扎與理解，展現其創作之外的藝術天分。牧森曾以電影《進行曲》入圍金馬獎最佳新演員，這回飾演追緝拔路的警察角色，在法律與良知之間面臨兩難抉擇，呈現角色複雜的人性張力。Malivan Kawru馬力梵高麓則飾演獵人角色，在敬畏自然與人性貪念之間遊走，描繪山林文化與生存智慧。

保卜（左起）、杜妍、牧森、黃惟、田聖希、希細勒出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）保卜（左起）、杜妍、牧森、黃惟、田聖希、希細勒出席《熊山記》開鏡儀式（原住民族電視台提供）

原住民族電視台長期致力於透過影視作品呈現原住民族的當代處境與歷史脈絡，持續關注身份認同、土地正義與文化復振等議題，同時培育新世代原住民族影視創作者，讓更多原住民族故事被看見。《熊山記》正是原視持續深耕原住民族影視內容的重要作品之一。透過山林與狩獵文化的敘事，作品如同一封來自山林的信，帶領觀眾重新思考人與土地、文化與生命的關係。電視電影《熊山記》預計於2027年在原住民族電視台播出。

