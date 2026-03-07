李多慧「節目男友」是他！頻被下指令遭吐槽：有點變態

〔記者林欣穎／台北報導〕由曾莞婷、陳漢典、楊銘威、「Lulu」黃路梓茵、黃偉晉與風田錄製的TVBS實境節目《明星製作公司》，本週電視版揭開特別來賓李多慧的幕後拍攝過程，為了打造與李多慧合作的企劃內容，主持群可說是絞盡腦汁，從企劃到內容設計全力投入，甚至親自場勘臺式早餐店、檳榔攤、撞球場、釣蝦場等地點，將台灣在地文化融入拍攝橋段。

風田、楊銘威、曾莞婷、李多慧、Lulu、陳漢典、黃偉晉拍攝《明星製作公司》。（TVBS提供）

本集企劃由楊銘威與風田主責，兩人難得在內容發想上特別積極，讓曾莞婷忍不住笑虧：「我們錄那麼多集，從來沒看過他們這麼有想法過！」

楊銘威（中）遇到李多慧（右）突然變溫柔被大家笑虧。（TVBS提供）

拍攝過程中，楊銘威還擔任司機載著李多慧與大家前往下一個地點，一上車就主動邀大家合照，又不斷提醒「要煞車囉、要轉彎囉」，貼心程度讓所有人當場傻眼。Lulu忍不住吐槽：「楊銘威怎麼突然變這麼溫柔？」黃偉晉也補刀表示差別待遇，陳漢典則爆料：「你載我們的時候都橫衝直撞。」曾莞婷更抱不平笑說：「他從來沒有主動說要跟我們合照過。」

陳漢典（左二）擔任李多慧（左）「節目男友」，Lulu在鏡頭外頻頻對陳漢典下指令。（TVBS提供）

其中最爆笑的一幕，是陳漢典在節目中飾演李多慧的「節目男友」，而擔任本集導演的Lulu則在鏡頭外頻頻下指令：「你摸她」、「手伸出去！」讓一旁的風田忍不住吐槽：「Lulu這樣好像有點變態。」面對眾人調侃，Lulu則笑說：「在拍攝的時候，我根本沒想到這個人是我先生。」夫妻在工作模式下的互動，也讓現場笑聲不斷。

Lulu（左）擔任本集導演。（TVBS提供）

陳漢典也聊起童年家裡經營的檳榔攤遭搶劫的經過，風田則是分享十幾年前第一次來臺灣時，以為地上的檳榔汁是血跡，拍攝結束後，李多慧大讚明星們相當專業，團隊氣氛也很好，喊話希望下次還有機會再來。

