自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

利特、神童驚喜空降來台！擔任選秀評審曝評比關鍵

利特（右）、神童擔任飛行評審。（緯來提供）利特（右）、神童擔任飛行評審。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓團SUPER JUNIOR銀赫擔任主持人緯來《宇宙啦啦隊》今（7）日晚上9點起正式開播，眼尖網友發現官方釋出的宣傳影片中，驚見超級巨星飛行嘉賓評審SUPER JUNIOR的成員利特和神童，先前來台錄影時製作團隊保密到家，消息一曝光，驚喜指數破表。網友紛紛湧入社群留言直呼：「這是什麼神仙陣容！」

《宇宙啦啦隊》邀請到利特與神童擔任飛行嘉賓，兩人分享接下邀約的原因與對女孩們的觀察，神童坦言，自己本來就是選秀節目的忠實觀眾，在韓國看過非常多類型的選秀節目，對於舞台競演與練習生文化並不陌生，「我其實是選秀節目的狂熱者。」也因為如此，當得知節目形式與女孩們的努力過程後，他對擔任飛行評審產生濃厚興趣。

MC銀赫（右起）和飛行嘉賓評審利特、神童夢幻聯動。（緯來提供）MC銀赫（右起）和飛行嘉賓評審利特、神童夢幻聯動。（緯來提供）

利特與神童對於《宇宙啦啦隊》的成員們也十分讚賞，早在韓國就提前看過選手們的練習影片，對她們的投入與準備程度印象深刻。利特一開口就謙虛表示：「宇宙啦啦隊選手們，我可以確信的是，她們跳得比我好。」雖是玩笑語氣，卻藏不住對實力的肯定。他認為女孩們要敢在舞台上展現自我，「一定要突顯自己的魅力，不能害怕。」

神童則更細膩分析，他感受到選手們的活力與熱忱，「雖然是第一次見面，但可以感受到她們精神飽滿。」同時也點出選秀舞台的殘酷關鍵——個人表現要亮眼，但不能打亂團體節奏。「要在團體中脫穎而出，同時又不破壞整體平衡，這才是真正困難的地方。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中