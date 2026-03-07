利特、神童驚喜空降來台！擔任選秀評審曝評比關鍵

利特（右）、神童擔任飛行評審。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓團SUPER JUNIOR銀赫擔任主持人緯來《宇宙啦啦隊》今（7）日晚上9點起正式開播，眼尖網友發現官方釋出的宣傳影片中，驚見超級巨星飛行嘉賓評審SUPER JUNIOR的成員利特和神童，先前來台錄影時製作團隊保密到家，消息一曝光，驚喜指數破表。網友紛紛湧入社群留言直呼：「這是什麼神仙陣容！」

《宇宙啦啦隊》邀請到利特與神童擔任飛行嘉賓，兩人分享接下邀約的原因與對女孩們的觀察，神童坦言，自己本來就是選秀節目的忠實觀眾，在韓國看過非常多類型的選秀節目，對於舞台競演與練習生文化並不陌生，「我其實是選秀節目的狂熱者。」也因為如此，當得知節目形式與女孩們的努力過程後，他對擔任飛行評審產生濃厚興趣。

MC銀赫（右起）和飛行嘉賓評審利特、神童夢幻聯動。（緯來提供）

利特與神童對於《宇宙啦啦隊》的成員們也十分讚賞，早在韓國就提前看過選手們的練習影片，對她們的投入與準備程度印象深刻。利特一開口就謙虛表示：「宇宙啦啦隊選手們，我可以確信的是，她們跳得比我好。」雖是玩笑語氣，卻藏不住對實力的肯定。他認為女孩們要敢在舞台上展現自我，「一定要突顯自己的魅力，不能害怕。」

神童則更細膩分析，他感受到選手們的活力與熱忱，「雖然是第一次見面，但可以感受到她們精神飽滿。」同時也點出選秀舞台的殘酷關鍵——個人表現要亮眼，但不能打亂團體節奏。「要在團體中脫穎而出，同時又不破壞整體平衡，這才是真正困難的地方。」

