大谷翔平轟滿貫砲後被盯上！「婚後變了」球迷狂盯後腦勺

〔記者鍾志均／綜合報導〕「世界的大谷」大谷翔平昨（6）轟出滿貫砲，狠狠教訓台灣隊，不過另一件有趣的事，是他自2月返日，迎接世界棒球經典賽（WBC）後，不少日本球迷發現微妙變化，發現大谷除了變壯，頭髮也明顯變長。

日本網友注意到大谷翔平後腦勺的頭髮格外醒目，就算戴著比帽子大一圈的打擊頭盔，後方頭髮還是會從縫隙跑出來，讓不少人笑說：「長髮版翔平來了。」

大谷翔平轟出滿貫砲，震撼台灣隊。（達志影像）

日媒透露，大谷一直以來都給人一種「對棒球以外事情完全不在意」的印象；當他在效力北海道日本火腿鬥士時期，曾說過唯一興趣只有棒球。當年住球隊宿舍時，就算學長邀請聚餐，他也常常拒絕，寧可留在宿舍吃飯。

甚至有次電視台錄影後，工作人員幫他訂了高級餐廳，他卻冷回：「吃飯嗎？在電視台員工餐廳吃就好了。」這段故事至今仍被球迷當作「大谷傳說」。

直到2018年加入洛杉磯天使後，他的生活模式依然一樣。隊友Mike Trout曾被媒體問到「隊上誰最沒時尚感」，結果毫不猶豫回答：「翔平。」當時總教練Mike Scioscia還半開玩笑說：「這裡是洛杉磯，偶爾也該出去走走吧。」

大谷翔平（右）長髮造型吸引日本網友注意。（達志影像）

隨著大谷翔平成為全球品牌寵兒，廣告拍攝變多，穿搭也開始被注意到「變時尚」；日媒普遍認為，這個轉變與他和妻子田中真美子結婚後有關。

據當地記者透露，大谷婚後開始固定到好萊塢明星常去的高級沙龍剪髮，也更重視造型管理。不過最近卻傳出，他似乎有陣子沒有再去那間店；因此，日媒出現一個有趣猜測，原來大谷可能是刻意留長頭髮「求好運」。

大谷翔平（中）昨天對戰台灣隊表現優異。（達志影像）

去年他帶領球隊拿下世界大賽冠軍時，頭髮其實也比平常稍微長一點。前面的瀏海和現在差不多，只是後面還沒那麼長；不少球迷推測，大谷可能是覺得「順利的時候不要改變」，乾脆把頭髮留著。

另有日媒分析，在棒球界，很多選手都有自己的幸運儀式。有人固定穿同一雙襪子、有人不換手套，而大谷如果真的選擇「留長頭髮求連霸」，似乎也不足為奇。

