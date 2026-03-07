趙露思夜市擺攤夢破滅！親算成本苦笑認：真的不是那塊料

趙露思日前嘗試在夜市擺攤。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思去年被民眾目擊現身海南夜市擺攤，素顏、繫著圍裙親手製作成都小吃「蛋烘糕」，毫無明星架子的模樣當時在網路上引發熱烈討論。近日她出席活動時，首度談起這段「擺攤初體驗」，坦言原本只是想圓一個小小的夢想，沒想到認真算完成本後才發現幾乎賺不到錢，甚至忍不住自嘲「真的不是那塊料」。

趙露思5日出席品牌活動接受訪問時，被問及先前夜市擺攤的經歷。她表示，其實自己一直很想體驗看看擺攤生活，因此才特地到夜市嘗試，親手製作食物與客人互動。當時流出的照片中，她低頭專注烤蛋烘糕的模樣被網友大讚「最美攤主」，畫面看起來相當熱鬧。

不過談到實際情況，她透露當天氣氛雖然很好，但真正回去計算租金、材料費以及人力成本後，才發現理想與現實落差不小，儘管如此，趙露思仍對這次嘗試感到相當滿足。她表示，親自擺攤的過程讓自己體驗到一種難得的自由感，也算是完成了一個小夢想。

她也分享自己的想法，認為如果心中有想做的事情，不妨勇敢嘗試一次，「也許試過之後就不愛了呢！」她認為與其讓夢想一直留在心裡牽掛，不如親自去做一次。

