中日關係惡化影響？木村拓哉演港片續集遭爆換角 最終由他上陣

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著高市早苗的「台灣有事」言論，中日關係日趨緊張，連帶影響娛樂產業交流。繼濱崎步港澳演唱會傳出疑似因此接連取消、日本聲優佐藤拓也遭中國知名手遊切割後，如今連天王木村拓哉也被爆出受波及，原定參演的港片續集傳出臨時喊卡，改由吳彥祖上陣。

港片《九龍城寨之圍城》由古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯與郭富城主演，不僅在香港票房與口碑亮眼，也成功打入日本市場，在當地創下超過5億日圓（約新台幣1.02億元）票房，成為近年少見在日本走紅的港片。去年10月片方宣布將拍攝兩部續集《九龍城寨之龍頭》與《九龍城寨之終章》，選角動向備受關注，當時更傳出木村拓哉已點頭加入演出。

木村拓哉演出港片，傳出因中日關係惡化被換角。（資料照）

不過，日本通訊社共同社引述港媒《星島日報》報導指出，隨著去年底中日關係轉趨緊繃，即便劇組多方協調，最終仍決定放棄與木村拓哉合作，相關演出計畫因此取消。港媒也稱，木村拓哉對未能參演感到相當無奈，但雙方是以和平方式結束合作，並未傳出不愉快。

事實上，木村拓哉過去曾與香港電影合作，但過程並不順利。他當年參與名導王家衛執導的電影《2046》，原本被看好與梁朝偉、鞏俐、王菲等巨星擦出火花。不過王家衛向來採無劇本拍攝方式，製作期也一再延宕，與木村拓哉既定檔期產生衝突，最終戲分被大幅刪減，合作結果不如預期。

兩度挑戰香港影壇都未能留下代表作，也讓外界格外關注木村拓哉未來的海外發展動向。值得一提的是，他去年訪台時曾透露，「不知道會用什麼形式再來台灣，總之有很多可能性」，是否有機會再度來台發展，也讓不少粉絲相當期待。

