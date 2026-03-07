自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

納豆要當爸了！依依懷孕28週「只胖6公斤」寶寶產檢結果出爐

納豆愛妻依依去年底宣布懷孕喜訊，目前孕期已邁入第28週。（組合照，翻攝自IG）納豆愛妻依依去年底宣布懷孕喜訊，目前孕期已邁入第28週。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「依依」陳依依與「納豆」林郁智2024年完成結婚登記，去年底宣布懷孕喜訊，目前孕期已邁入28週。依依昨（6日）在社群分享孕期近況，坦言試管療程讓體重足足增加5公斤，體態明顯的變化起初讓她相當緊張，但在逐漸調整心態後有了新的體悟，她直言「懷孕不是比誰瘦，而是比誰更懂照顧自己」，真實心境引起網友們強烈共鳴。

依依透露，因為試管療程的關係，體重在懷孕初期就增加5公斤，一度感到壓力不小，不過她很快轉念，決定不再過度焦慮體重數字，轉而專注在如何妥善照顧自己與寶寶的健康，她認為孕期最重要的是身體與心情的平衡，而不是和別人比較誰更瘦，也不忘為自己加油打氣。

為了讓孕期維持良好狀態，依依更為自己建立新的飲食習慣，她表示不需要刻意節食，但也會避免攝取過多油膩食物，每天準備份量剛剛好的餐點，「只要讓身體覺得舒服，好吃到我會忘記它是熱量調控餐」，慢慢找到適合自己的節奏。

目前懷孕已經來到第28週，依依透露體重總共增加6公斤，仍維持在理想範圍內，更讓她既安心又欣慰的是，產檢報告顯示寶寶大小合格、發育正常，結果出爐後讓她十分欣慰，直呼如今的孕期生活「吃得優雅、吃得安心、吃得營養、吃得好幸福」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中