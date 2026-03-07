納豆要當爸了！依依懷孕28週「只胖6公斤」寶寶產檢結果出爐

納豆愛妻依依去年底宣布懷孕喜訊，目前孕期已邁入第28週。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「依依」陳依依與「納豆」林郁智2024年完成結婚登記，去年底宣布懷孕喜訊，目前孕期已邁入28週。依依昨（6日）在社群分享孕期近況，坦言試管療程讓體重足足增加5公斤，體態明顯的變化起初讓她相當緊張，但在逐漸調整心態後有了新的體悟，她直言「懷孕不是比誰瘦，而是比誰更懂照顧自己」，真實心境引起網友們強烈共鳴。

依依透露，因為試管療程的關係，體重在懷孕初期就增加5公斤，一度感到壓力不小，不過她很快轉念，決定不再過度焦慮體重數字，轉而專注在如何妥善照顧自己與寶寶的健康，她認為孕期最重要的是身體與心情的平衡，而不是和別人比較誰更瘦，也不忘為自己加油打氣。

請繼續往下閱讀...

為了讓孕期維持良好狀態，依依更為自己建立新的飲食習慣，她表示不需要刻意節食，但也會避免攝取過多油膩食物，每天準備份量剛剛好的餐點，「只要讓身體覺得舒服，好吃到我會忘記它是熱量調控餐」，慢慢找到適合自己的節奏。

目前懷孕已經來到第28週，依依透露體重總共增加6公斤，仍維持在理想範圍內，更讓她既安心又欣慰的是，產檢報告顯示寶寶大小合格、發育正常，結果出爐後讓她十分欣慰，直呼如今的孕期生活「吃得優雅、吃得安心、吃得營養、吃得好幸福」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法