娛樂 最新消息

嘻小瓜工作突消失！高層嗆「同性戀不能當主持人」 70歲男星是幕後黑手

〔記者邱奕欽／台北報導〕「嘻小瓜」謝紹宸近日作客薔薔Podcast《薔栗膠》揭露演藝圈黑幕，原本握在手上的主持工作突然消失。事後，經紀人詢問原因，高層竟回以「我們不可以讓同性戀當我們的主持人」，甚至還遭年約70歲的男藝人在暗地裡阻擋工作機會，種種境遇讓他無奈直嘆財路被斷。

嘻小瓜自爆遭70歲資深男藝人斷財路。（翻攝自YouTube）嘻小瓜自爆遭70歲資深男藝人斷財路。（翻攝自YouTube）

嘻小瓜透露，過去在一檔節目中的表現受到肯定，主持人甚至主動向長官推薦他擔任代班主持，當時滿懷期待準備迎接新機會。未料沒過多久，與嘻小瓜相關的節目單元，卻突然全部被取消，他深感錯愕的同時，也委請經紀人向製作單位了解原因，沒想到得到的答案令他相當心寒。

當時，經紀人轉述長官的原話表示，「我們不可以讓同性戀當我們的主持人，也不可以再讓他女裝上我們節目。」不僅如此，長官更指出該頻道的觀眾多為40歲、50歲以上，擔心家庭觀眾無法接受他的形象，因此決定取消相關安排。

原以為只是單一事件，沒想到嘻小瓜近期卻發現類似情況再度發生，最終透過管道查證後才得知，背後阻礙他的人竟是同一位，是名年約70歲的資深男性藝人。對此，嘻小瓜無奈表示，這位長輩一直認為他「太吵、太搶風頭」，甚至覺得家庭觀眾看到男扮女裝會不想看，因此長期在背後擋他的工作機會。

