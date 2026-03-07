偷喝酒被抓包！汪峰前女友「當眾遭搧3巴掌」 痛甩小7歲暴力男

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星葛薈婕曾與汪峰有過一段情為外界知悉，沒想到她近日突在直播中自爆分手，更坦言在交往期間遭小7歲男友當眾連搧3巴掌。憶起這段不堪過往，葛薈婕表示當時自己因做完戒酒手術，卻偷喝酒而被抓包，最終才演變成激烈衝突。

葛薈婕（右）與汪峰曾有過一段戀情。（組合照，翻攝自微博）

葛薈婕近日在直播中回憶當時情況，她表示自己剛做完戒酒手術，出院第1天因好奇手術效果，忍不住點了一瓶酒想親自測試身體反應，「我就想喝一口，我就想看一下，我喝了以後死不死。」未料，此舉被當時的男友發現，雙方情緒激動爆發衝突。

葛薈婕表示，當時一出院就有工作在身，而且工作人員甚至就在現場，但卻在眾人面前遭男友連續搧了3個巴掌，她也語帶自嘲地回說「打得好！」事後，葛薈婕認為男方在公開場合不顧她尊嚴動手，讓她心中留下芥蒂，2人關係最終走向分手。

葛薈婕近日在直播中自爆與小7歲暴力男分手。（組合照，翻攝自微博）

事實上，葛薈婕去年曾接受要價3萬元人民幣（約14萬元台幣）的戒酒手術，她在腹部植入戒酒藥物，希望阻斷酒精對大腦的刺激、降低飲酒慾望。當時，葛薈婕曾表示若手術後再飲酒，可能導致嚴重不適甚至危及生命，不過她近日則認為手術效果不明顯，目前仍會正常飲酒。

