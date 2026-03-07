大谷翔平也救不了？WBC Netflix獨播 日本僅4.9％願訂閱

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）5日正式開打，強敵日本隊集結史上最豪華陣容出戰，包含大谷翔平、山本由伸等多達8名大聯盟球員，被外界看好再度挑戰連霸；然而日本卻出現「想看但不想訂閱Netflix」的矛盾現象。

事實上，今年WBC在日本沒有無線電視台（地上波）或衛星電視轉播，所有賽事皆由Netflix獨家線上直播，因此，在日本若想看比賽的球迷必須先訂閱平台，才能觀賞。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平是日本隊巨星，也是不少人的偶像。（達志影像）

日本產業能率大學體育管理研究所日前公布調查，針對全國47個都道府縣共1萬人進行問卷，結果顯示，原本就訂閱Netflix的人約17.3%，但「為了看WBC而訂閱或打算訂閱」的人僅有4.9%。

更微妙的是，當被問到「如果賽事氣氛變得很熱烈，會不會考慮訂閱？」時，只有8.8%的人表示「可能會加入」，反倒有高達68%的受訪者直言：「就算很熱門，也不會特地去訂閱。」

換句話說，即使有大谷翔平等巨星坐鎮，仍可能出現「只有少數鐵粉在看」的奇妙畫面。

台灣隊目前連兩敗，球迷持續給予應援，盼接下來對上捷克、南韓創佳績。（達志影像）

有日本體育記者分析，過去日本職棒與國際賽事常在電視台轉播，民眾只要打開電視就能看到棒球，觀看門檻低。但現在不少比賽改到串流平台，對一般輕度球迷來說，「為了幾場比賽特地付費訂閱」的吸引力並沒有想像中高。

類似聲音在社群平台也不少，有網友在X留言：「為了WBC去訂Netflix？還是算了吧。」也有人說：「如果是電視就會看，但付費平台就不想。」

據報導，Netflix為拿下本屆WBC日本區獨家轉播權，砸下約150億日幣（約台幣30多億元），比過去賽事轉播權費用高出許多。這筆巨額投資究竟會因賽事熱度而帶動訂閱暴增，還是只吸引少數鐵粉觀看，成為外界關注焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法