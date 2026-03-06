吳念庭接殺大谷翔平 網友傲嬌：這有什麼好一直講的

Team Taiwan吳念庭接到大谷翔平擊球，讓他出局，成網路熱門話題。（資料照，記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）熱烈進行中，今（6）晚Team Taiwan對戰日本，雖然不敵「二刀流」大谷翔平滿貫砲以及世界大賽MVP投手山本由伸，最後以0：13遭「扣倒」提前結束比賽，但整體表現仍然不俗。尤其是台鋼雄鷹吳念庭接到大谷翔平擊球，讓他出局，竟被網友用反串的方式，成為網路熱門話題。

「二刀流」大谷翔平滿貫砲，替日本隊立下戰功。（記者陳志曲攝）

網友剛開始說「接殺大谷翔平我幫他講一輩子」，之後陸續有人說「台鋼雄鷹的吳念庭接到大谷翔平的擊球，導致他出局這件事沒什麼好炫耀的吧？」、「而且是跳起來接殺大谷翔平的強勁擊球，這種事真的不知道為什麼要一直說」、「其實我真的不知道一直強調台鋼雄鷹吳念庭接殺大谷翔平的人是什麼心態？全世界看了2026年3月6日WBC台日戰的人，不都會看到台鋼雄鷹吳念庭接殺大谷翔平嗎？」傲嬌言論令人會心一笑。

更多球迷大讚吳念庭的表現：「吳念庭一個大跳把氣氛拉到最高」、「大谷第一個下去的打席」、「我弄好了維基有了」。

網友讚美沙子宸是整個賽會第一個解決大谷的男人。（記者陳志曲攝）

另外，其他球員的精采表現也受到讚賞，例如：「沙子宸，本日第一位解決大谷的辣個男能（那個男人）」、「（大沙）是整個賽會第一個解決大谷的男人！！」、「三局讓山本下場，打者真的超級努力，好希望大家看到」、「張峻瑋上日本yahoo熱搜了」。

行政院長卓榮泰溫馨提醒：明天早上，台灣隊將迎戰捷克，也請大家持續為Team Taiwan集氣！

