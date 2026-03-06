自由電子報
娛樂 最新消息

（獨）胡瓜、賈永婕挺台灣喊話明天繼續！阿翔曝經典賽現場：炸裂東京

胡瓜與兒子胡釋安晚間在東京巨蛋看球，嗨舉台灣隊旗幟。（下面一位YT提供）胡瓜與兒子胡釋安晚間在東京巨蛋看球，嗨舉台灣隊旗幟。（下面一位YT提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽如火如荼開打，今（6）日晚間台灣對上日本隊以0：13吞敗，不過仍澆不熄台灣人的熱情，應援曲《台灣尚勇》持續響徹東京巨蛋。許多明星藝人今天特地到場支持，其中胡瓜、賈永婕更是連續打卡進場，在球賽結束後兩人也向本報透露，明天將會繼續進場挺台灣。

阿翔帶著兒子一起到東京巨蛋觀看比賽。（時代創藝提供）阿翔帶著兒子一起到東京巨蛋觀看比賽。（時代創藝提供）

胡瓜晚上與兒子胡釋安、老婆丁柔安到場觀賽，提到昨天對澳洲戰球迷們都非常熱血沸騰，這兩天都是與賴慧如、郭忠祐、阿翔他們一起看球；阿翔也透露，這次帶著還在念小學的棒球隊兒子一同觀賽，「這是我第一次出國看一級賽事比賽，我們都超興奮的！」也說東京有很多台灣人，附近地鐵站跟餐廳也好多台灣人，看球賽時也滿滿球迷，幾乎要把東京巨蛋變成臺北大巨蛋，「臺灣人真是炸裂了東京。」

賈永婕連續兩日都進場挺台灣。（翻攝自臉書）賈永婕連續兩日都進場挺台灣。（翻攝自臉書）

賈永婕今天在台日戰開打前，還在社群邀球迷到東京巨蛋附近廣場集合應援，事後她幽默分享，許多球迷對她都非常熱情，拿著台灣隊帽子和棒球找她簽名，「我現在練著很好的棒球簽名。不容易捏！」並表示明天會繼續到球場支持台灣隊。

