娛樂 最新消息

這就是「世界的大谷」 體育大叔暖心喊：WBC還沒結束，我們繼續再拚！

日本隊大谷翔平敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）日本隊大谷翔平敲出滿貫全壘打。（記者陳志曲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（6日）經典賽第2戰台灣面對曾拿下WBC三座世界冠軍獎盃的地主隊日本，第2局就被大谷翔平敲出滿貫砲，單局狂失10分，全隊打線直到6局才出現首支安打，最終提前在第7局以0比13無緣拿下首勝。

對此賽果，讓不少今晚守在東京場和同步觀看轉播的台灣球迷，心情和站在場上的台灣球員同感壓力爆大及無比沉重。

網路知名體育專欄作家「體育大叔」暖心發文表示：

這真是一場讓人無話可說的比賽，日本不愧是3屆經典賽冠軍，就是這麼巨大而強悍。

而大谷翔平，正如他賽前記者會說的，對台灣會「全力以赴」，他在賽前練打21球，就擊出10支全壘打，證明狀況好的嚇人。

第1球他就出手，以暴力的117.1英哩擊球初速（經典賽史上第2快）擊出二壘安打，而第二局在滿壘的情況下，把鄭浩均一記低角度的變化球打成滿貫砲。

大谷在大聯盟多次把這樣的球撈成全壘打，但這次他終於讓台灣的投手、台灣的球迷親自感受到這種怪力有多麼恐怖。

忍著痛把這場球賽看完，你不得不承認台灣和日本之間棒球實力有著很大的差距。

前年12強我們對上全日職明星的日本隊，是打10場有機會贏1場的比賽，我們掌握住了，所以拿到了珍貴的冠軍。

但今年經典賽對上這樣的日本隊，可能是打30場才有機會贏1場的比賽，很遺憾，那1場不是在今天。

2013年經典賽，我們曾和日本打到延長賽才以1分飲恨，但就像愛爾達球評、當年的總教練謝長亨說的，

「現在的日本更加世界了。」

從12強奪冠的天堂掉到0比13被扣倒，確實很痛，但大叔還是以台灣的球員為榮，即使一路被日本暴打，但打者還是一直和強大的山本由伸纏鬥，消耗他的用球數，讓他沒能投完預期的3局。

還有20歲的「忙內」張峻瑋越級打怪，投出了2.2局無失分的表現，也讓人對他的未來充滿期待。

提醒大家，經典賽還沒有結束，我們還沒有淘汰，明天又是新的一天，我們繼續再拚。

