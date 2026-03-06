自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》催淚主題曲她唱的！洪佩瑜離開台灣宣布好消息

洪佩瑜曾獲金曲、金馬雙金殊榮。（Young Team Productions提供）洪佩瑜曾獲金曲、金馬雙金殊榮。（Young Team Productions提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕SXSW Music Festival（South by Southwest Music Festival）今年即邁入第40屆，並將於3月12日至18日在美國奧斯汀展開。今年臺灣共有六組音樂人受邀參演，包括洪佩瑜、「someshiit」山姆、血肉果汁機、當代電影大師、拍謝少年、凹與山。六組音樂人橫跨搖滾、金屬、流行、嘻哈與電子民謠，以多樣而成熟的創作語彙，帶來截然不同的「新寶島」詮釋。

曾在同年拿下金曲獎、金馬獎殊榮的洪佩瑜，去年以專輯《開 Still Moving》走出更寬廣的音樂視野，最近並為票房衝破7億的《陽光女子合唱團》演唱感人的再見版主題曲《再見的時候》，本次將迎來她的美洲首演，期待透過舞臺與海外樂迷建立更深的連結。

以專輯《愚公》拿下金曲獎最佳新人與金音創作獎最佳嘻哈專輯的「someshiit」山姆，把生活裡的矛盾、掙扎與幽微情緒毫不掩飾地寫進歌裡。現場演出由臺灣獨立音樂圈多位風格鮮明的樂手共同打造，形成舞台上極具張力的另類嘻哈敘事。

血肉果汁機首度踏上美國舞台，預期帶來充滿爆裂能量的全新演出。（Young Team Productions提供）血肉果汁機首度踏上美國舞台，預期帶來充滿爆裂能量的全新演出。（Young Team Productions提供）

金曲樂團血肉果汁機近年頻頻出征國際舞台，從韓國釜山國際搖滾音樂節到芬蘭F:F:F音樂節，再到即將展開的日本巡迴，他們以結合台語與金屬的獨特世界觀驚艷各地樂迷。成團二十年的拍謝少年曾以線上Live Session形式參與SXSW，今年終於能親自站上美國舞台，把台語搖滾的自由氣味帶向更遠的地方。

拍謝少年期待能將臺灣本土搖滾樂的現場感帶給當地觀眾。（Young Team Productions提供）拍謝少年期待能將臺灣本土搖滾樂的現場感帶給當地觀眾。（Young Team Productions提供）

當代電影大師去年摘下金音創作獎最佳現場演出獎，並於韓國仁川搖滾音樂節引起熱烈回響。本次同樣是首次赴美演出，團員們對於在SXSW與國際樂迷相遇相當期待。甫推出新專輯《Hidden Album》的凹與山，作品在都會情緒與社會議題間游移，既溫柔又鋒利，本次將以兼具流行性與前衛質地的現場演出，帶給SXSW樂迷耳目一新的聽絕體驗。

Taiwan Beats集結六組音樂人登陸3月美國 SXSW 2026。（Young Team Productions提供）Taiwan Beats集結六組音樂人登陸3月美國 SXSW 2026。（Young Team Productions提供）

六組臺灣音樂人以「Taiwan Beats Showcase」前進美國SXSW，更多活動資訊可鎖定Taiwan Beats Showcase特設網站

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中