《陽光女子合唱團》催淚主題曲她唱的！洪佩瑜離開台灣宣布好消息

洪佩瑜曾獲金曲、金馬雙金殊榮。（Young Team Productions提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕SXSW Music Festival（South by Southwest Music Festival）今年即邁入第40屆，並將於3月12日至18日在美國奧斯汀展開。今年臺灣共有六組音樂人受邀參演，包括洪佩瑜、「someshiit」山姆、血肉果汁機、當代電影大師、拍謝少年、凹與山。六組音樂人橫跨搖滾、金屬、流行、嘻哈與電子民謠，以多樣而成熟的創作語彙，帶來截然不同的「新寶島」詮釋。

曾在同年拿下金曲獎、金馬獎殊榮的洪佩瑜，去年以專輯《開 Still Moving》走出更寬廣的音樂視野，最近並為票房衝破7億的《陽光女子合唱團》演唱感人的再見版主題曲《再見的時候》，本次將迎來她的美洲首演，期待透過舞臺與海外樂迷建立更深的連結。

以專輯《愚公》拿下金曲獎最佳新人與金音創作獎最佳嘻哈專輯的「someshiit」山姆，把生活裡的矛盾、掙扎與幽微情緒毫不掩飾地寫進歌裡。現場演出由臺灣獨立音樂圈多位風格鮮明的樂手共同打造，形成舞台上極具張力的另類嘻哈敘事。

血肉果汁機首度踏上美國舞台，預期帶來充滿爆裂能量的全新演出。（Young Team Productions提供）

金曲樂團血肉果汁機近年頻頻出征國際舞台，從韓國釜山國際搖滾音樂節到芬蘭F:F:F音樂節，再到即將展開的日本巡迴，他們以結合台語與金屬的獨特世界觀驚艷各地樂迷。成團二十年的拍謝少年曾以線上Live Session形式參與SXSW，今年終於能親自站上美國舞台，把台語搖滾的自由氣味帶向更遠的地方。

拍謝少年期待能將臺灣本土搖滾樂的現場感帶給當地觀眾。（Young Team Productions提供）

當代電影大師去年摘下金音創作獎最佳現場演出獎，並於韓國仁川搖滾音樂節引起熱烈回響。本次同樣是首次赴美演出，團員們對於在SXSW與國際樂迷相遇相當期待。甫推出新專輯《Hidden Album》的凹與山，作品在都會情緒與社會議題間游移，既溫柔又鋒利，本次將以兼具流行性與前衛質地的現場演出，帶給SXSW樂迷耳目一新的聽絕體驗。

Taiwan Beats集結六組音樂人登陸3月美國 SXSW 2026。（Young Team Productions提供）

六組臺灣音樂人以「Taiwan Beats Showcase」前進美國SXSW，更多活動資訊可鎖定Taiwan Beats Showcase特設網站。

