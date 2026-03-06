老爸是馬斯克又怎樣？ 超模不靠爸仍驚艷時裝週

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）也有得不到的東西，他現年21歲的女兒、跨性別模特兒薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson），昨（5）日受邀出席巴黎時裝週，身穿真空透視裝的她展現出超強氣場。薇薇安原名澤維爾（Xavier Musk），是馬斯克與首任妻子賈絲汀所生。2022年滿18歲後，她便向法院申請變更性別與名字，正式決定棄用「Musk」這個姓氏。

現年21歲的女兒、跨性別模特兒薇薇安．珍娜．威爾森滿18歲即向法院申請拋棄「Musk」姓氏。（翻攝自IG／攝影@enzoply）

棄用「Musk」姓氏的薇薇安在時尚圈大放異彩，她在瑞典時裝品牌Acne Studios 2026秋冬大秀上，展現出極具衝擊力的視覺風格。深色透視紗網上衣搭配棕色長板皮衣，同時戴著橘色飛行墨鏡與同色包款，飄逸的金色長髮更顯超模風範。

馬斯克多次公開發表「反跨性別」言論，同時也批評「覺醒文化病毒」，與薇薇安漸行漸遠。（路透）

導致薇薇安和馬斯克父女情破裂的主要原因是馬斯克多次公開發表「反跨性別」言論，同時也批評「覺醒文化病毒」，造成兩人漸行漸遠。薇薇安曾對媒體直言，自己早已實現財務獨立，目前她與室友合租房屋，靠模特兒合約、品牌廣告獲得收入，完全沒有接受馬斯克的金援。

薇薇安的IG追蹤者超過百萬，她覺得沒人認識她的日子很好，不過現在名氣能替她帶來收入，支撐夢想並甩開討厭的父親，她願意為此擁抱名氣。在紐約、米蘭、巴黎時裝週上接連亮相的她，用自己的能力證明就算擺脫了全球首富，依然能靠自己閃閃發光。

