自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

老爸是馬斯克又怎樣？ 超模不靠爸仍驚艷時裝週

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（美聯社）全球首富馬斯克（Elon Musk）。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）也有得不到的東西，他現年21歲的女兒、跨性別模特兒薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson），昨（5）日受邀出席巴黎時裝週，身穿真空透視裝的她展現出超強氣場。薇薇安原名澤維爾（Xavier Musk），是馬斯克與首任妻子賈絲汀所生。2022年滿18歲後，她便向法院申請變更性別與名字，正式決定棄用「Musk」這個姓氏。

現年21歲的女兒、跨性別模特兒薇薇安．珍娜．威爾森滿18歲即向法院申請拋棄「Musk」姓氏。（翻攝自IG／攝影@enzoply）現年21歲的女兒、跨性別模特兒薇薇安．珍娜．威爾森滿18歲即向法院申請拋棄「Musk」姓氏。（翻攝自IG／攝影@enzoply）

棄用「Musk」姓氏的薇薇安在時尚圈大放異彩，她在瑞典時裝品牌Acne Studios 2026秋冬大秀上，展現出極具衝擊力的視覺風格。深色透視紗網上衣搭配棕色長板皮衣，同時戴著橘色飛行墨鏡與同色包款，飄逸的金色長髮更顯超模風範。

馬斯克多次公開發表「反跨性別」言論，同時也批評「覺醒文化病毒」，與薇薇安漸行漸遠。（路透）馬斯克多次公開發表「反跨性別」言論，同時也批評「覺醒文化病毒」，與薇薇安漸行漸遠。（路透）

導致薇薇安和馬斯克父女情破裂的主要原因是馬斯克多次公開發表「反跨性別」言論，同時也批評「覺醒文化病毒」，造成兩人漸行漸遠。薇薇安曾對媒體直言，自己早已實現財務獨立，目前她與室友合租房屋，靠模特兒合約、品牌廣告獲得收入，完全沒有接受馬斯克的金援。

薇薇安的IG追蹤者超過百萬，她覺得沒人認識她的日子很好，不過現在名氣能替她帶來收入，支撐夢想並甩開討厭的父親，她願意為此擁抱名氣。在紐約、米蘭、巴黎時裝週上接連亮相的她，用自己的能力證明就算擺脫了全球首富，依然能靠自己閃閃發光。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中