（影）台灣吞敗仍有亮點！蔡阿嘎穿山本球衣喊「值得嘉獎」網列優點幫補血

〔記者林欣穎／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽如火如荼開打，晚間台灣對上日本隊吞敗，不過仍澆不熄台灣人的熱情，應援曲《台灣尚勇》持續響徹東京巨蛋，而昨天（5）「反指標代表」之一的蔡阿嘎台澳大戰被抓包穿台灣隊球衣，被要求趕快換掉，今天蔡阿嘎特地換上投手山本由伸的球衣，盼能「玄學」爆發，今（6）日他也更新社群引發網友討論。

台灣今晚對上攻勢猛烈的日本隊，最終以0：13提前在7局被日本扣倒。而今天的先發投手山本由伸在3局下半，在1人出局、無人在壘的情況下，因三壘手岡本和真的失誤讓跑者上壘，隨後以三振拿下第2個出局數，隨後連投出兩次保送後被換下投手丘，日本轉播單位球評、前洋基和道奇隊名投黑田博樹認為，這不是山本原本的實力。

而今天特地穿上山本球衣的蔡阿嘎則發文直呼：「欸！山本投不滿三局就下去了！嘎哥沒有小功至少也有嘉獎吧」，網友們也笑回：「果然還是要靠嘎哥」、「嘉獎給你三支！」事實上，雖然台灣隊吞敗，但網友們在社群上陸續發文給予鼓勵，認為選手可以跟山本纏鬥這麼多球已經很厲害，「讓日本隊三上三下」、「我們有安打有上壘」，還有台鋼的吳念庭接殺大谷翔平等。明天台灣隊早上將對戰捷克，網友們也準備好繼續為Team Taiwan加油。

