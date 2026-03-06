網紅潔哥街頭上演驚魂記 惡劣駕駛不減速竟直衝

潔哥在自家附近巷弄牽著女兒過馬路，竟然差點被車撞。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「潔哥」李秉潔與老公「岳妹」育有一女FAFA，日前潔哥憤怒發文，表示在自家附近巷弄牽著女兒過馬路，竟然差點被車撞。更惡劣的是，車輛看到行人竟然不減速，還直衝而來，讓潔哥氣到直接當場大罵。

潔哥認為汽車駕駛在巷弄看到行人不減速禮讓，真的太誇張。（翻攝自臉書）

潔哥憤怒表示：「前兩天差點被車撞！」，她在小巷弄過馬路，因為只有斑馬線沒有紅綠燈，而且是「連閃黃燈也沒有的小小巷弄」，當時她揹著狗又牽著女兒正在過馬路。潔哥看到有一輛車從遠方開過來，心想在小巷弄加上車子距離她們還有一段距離，且她們已經穿過斑馬線的1／3，認為對方看到行人應該會減速，當下判斷過馬路沒問題。怎料車輛竟然沒有減速直直往她們衝過去，幸好潔哥保持警覺，立刻扯著孩子往後退。

潔哥被巷弄內不禮讓行車的車輛駕駛氣到當街大罵。（翻攝自臉書）

餘悸猶存的潔哥說，「車子大概就是擦著我們正前方開過去，大概只差一步的距離我們就會被撞到了！！！！」。意外的驚嚇讓潔哥忍不住當場破口大罵，對方駛過後雖有停車，但駕駛卻未下車。

氣呼呼地潔哥說，「本來想衝去罵人，但是帶著狗跟小孩還真不方便」。網友看到潔哥分享的馬路驚魂記，忍不住跟著發脾氣留言「這種眼殘的人真的很多」。

