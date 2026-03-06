阿部瑪利亞力挺台灣！東京觀賽突亮「台灣必勝布條」球迷全激動嗨爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）台日大戰今（6日）晚登場，日籍女星「阿部瑪利亞」更飛回家鄉觀賽，她雖穿著山本由伸的球衣親臨現場，卻坦言自己更是心繫台灣隊，甚至亮出「臺灣必勝」的小布條為台灣隊打氣，暖心舉動讓台灣球迷激動不已，網友們見狀也深感動容。

阿部瑪利亞觀賽現場亮出「臺灣必勝」布條為台灣隊加油。（組合照，翻攝自IG）

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組預賽持續熱戰，台灣隊今晚迎戰日本隊，是繼2024年世界棒球12強賽後的再次焦點對決。許多台灣球迷關注這場台日大戰，在台灣發展多年的日籍女星阿部瑪利亞，此次也特地飛回家鄉東京都觀賽，她特地穿上日本投手山本由伸的球衣，親臨球場感受比賽氣氛。

雖身為日本人，但阿部瑪利亞始終心繫台灣。（翻攝自IG）

值得一提的是，阿部瑪利亞稍早在社群平台釋出觀賽照，但畫面中格外引人注目的是她隨身攜帶的小布條，上頭清楚可見繡有「臺灣必勝」的字樣，她坦言自己的內心其實更為台灣隊加油，心繫台灣、力挺台灣的立場鮮明。照片曝光後，許多人對阿部瑪利亞的舉動相當驚喜，認為她雖然身為日本人，但對台灣仍有著深厚情感。

