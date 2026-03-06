自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿部瑪利亞力挺台灣！東京觀賽突亮「台灣必勝布條」球迷全激動嗨爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）台日大戰今（6日）晚登場，日籍女星「阿部瑪利亞」更飛回家鄉觀賽，她雖穿著山本由伸的球衣親臨現場，卻坦言自己更是心繫台灣隊，甚至亮出「臺灣必勝」的小布條為台灣隊打氣，暖心舉動讓台灣球迷激動不已，網友們見狀也深感動容。

阿部瑪利亞觀賽現場亮出「臺灣必勝」布條為台灣隊加油。（組合照，翻攝自IG）阿部瑪利亞觀賽現場亮出「臺灣必勝」布條為台灣隊加油。（組合照，翻攝自IG）

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組預賽持續熱戰，台灣隊今晚迎戰日本隊，是繼2024年世界棒球12強賽後的再次焦點對決。許多台灣球迷關注這場台日大戰，在台灣發展多年的日籍女星阿部瑪利亞，此次也特地飛回家鄉東京都觀賽，她特地穿上日本投手山本由伸的球衣，親臨球場感受比賽氣氛。

雖身為日本人，但阿部瑪利亞始終心繫台灣。（翻攝自IG）雖身為日本人，但阿部瑪利亞始終心繫台灣。（翻攝自IG）

值得一提的是，阿部瑪利亞稍早在社群平台釋出觀賽照，但畫面中格外引人注目的是她隨身攜帶的小布條，上頭清楚可見繡有「臺灣必勝」的字樣，她坦言自己的內心其實更為台灣隊加油，心繫台灣、力挺台灣的立場鮮明。照片曝光後，許多人對阿部瑪利亞的舉動相當驚喜，認為她雖然身為日本人，但對台灣仍有著深厚情感。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中