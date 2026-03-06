蔡瑞雪不倫疑雲狂燒 舊留言愛「關心人夫」 網酸爆

「北一女神」蔡瑞雪遭爆與網紅「那個凱文」傳出不倫戀。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「北一女神」蔡瑞雪遭爆與網紅「那個凱文」傳出不倫戀，對此，蔡瑞雪昨（5）日發出5點聲明駁斥，進一步表示當時對方正與老婆Angel分居且協議離婚，自己的關心出於朋友立場。網友挖出蔡瑞雪在「粿王戀」鬧得沸沸揚揚時，也曾關心男星范姜彥豐 ，狠酸：喜歡關心人夫的女生真可怕。

范姜彥豐婚變時，蔡瑞雪也曾留言關心。（資料照，記者王文麟攝）

網友指出去年范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，當時蔡瑞雪就透過留言關心范姜彥豐：「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道妳是很棒的老公，很愛老婆很專情。聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來」。事後范姜彥豐也公開對蔡瑞雪的關心表達感謝：「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪」。

蔡瑞雪當初留言給范姜彥豐，替他加油打氣。（翻攝自Threads）

當時就有網友認為蔡瑞雪的留言過於曖昧，還提醒范姜彥豐「你不好好制止她發言的邊界感，到時惹禍上身，髒水換潑回自己身上」。

