自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡瑞雪不倫疑雲狂燒 舊留言愛「關心人夫」 網酸爆

「北一女神」蔡瑞雪遭爆與網紅「那個凱文」傳出不倫戀。（翻攝自IG）「北一女神」蔡瑞雪遭爆與網紅「那個凱文」傳出不倫戀。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「北一女神」蔡瑞雪遭爆與網紅「那個凱文」傳出不倫戀，對此，蔡瑞雪昨（5）日發出5點聲明駁斥，進一步表示當時對方正與老婆Angel分居且協議離婚，自己的關心出於朋友立場。網友挖出蔡瑞雪在「粿王戀」鬧得沸沸揚揚時，也曾關心男星范姜彥豐 ，狠酸：喜歡關心人夫的女生真可怕。

范姜彥豐婚變時，蔡瑞雪也曾留言關心。（資料照，記者王文麟攝）范姜彥豐婚變時，蔡瑞雪也曾留言關心。（資料照，記者王文麟攝）

網友指出去年范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，當時蔡瑞雪就透過留言關心范姜彥豐：「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道妳是很棒的老公，很愛老婆很專情。聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來」。事後范姜彥豐也公開對蔡瑞雪的關心表達感謝：「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪」。

蔡瑞雪當初留言給范姜彥豐，替他加油打氣。（翻攝自Threads）蔡瑞雪當初留言給范姜彥豐，替他加油打氣。（翻攝自Threads）

當時就有網友認為蔡瑞雪的留言過於曖昧，還提醒范姜彥豐「你不好好制止她發言的邊界感，到時惹禍上身，髒水換潑回自己身上」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中