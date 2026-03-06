盼日本跟上台灣腳步！從小迷《美少女戰士》 中川未悠來台看見希望

中川未悠（左）、飯塚花笑皆是跨性別者，今天來台宣傳電影《藍色男孩事件》。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《藍色男孩事件》由跨性別導演飯塚花笑執導，更找來跨性別素人演員中川未悠主演，兩人今天（6日）在台受訪，兩人皆是第一次來台，中川未悠在來台前還先到了神戶的中華街品嘗台灣大雞排，這次也被推薦小籠包、蛋餅等台灣美食。

被問到對台灣的印象，他們異口同聲稱台灣是亞洲第一個同婚合法化國家，導演飯塚花笑認為：「因為台灣合法化，感覺日本也有機會，帶來了信心跟希望。」中川未悠同樣也產生希望，感覺日本未來也是一片光明，希望日本可以跟上台灣腳步。

飯塚花笑認為台灣同婚化為日本帶來希望。（記者王文麟攝）

故事靈感來自六零年代的真實審判事件，由於事件當事人是跨性別者，飯塚花笑當初在選角時，就決定要由跨性別者來演出，不過因為日本出櫃或公開性取向的演員不多，因此決定不一定要找有表演經驗的人，而中川未悠不但本身就是跨性別者，「多了現實寫實的感受，後來在演技的掌握上也很快就能上手，最後決定要由她飾演。」

中川未悠是素人演員，電影《藍色男孩事件》是她首次獨挑大樑的作品。（記者王文麟攝）

其實中川未悠自幼就喜歡《美少女戰士》、喜歡角色扮演，「我那時候是男性外表，但大家都把我當成女生對待，腦中沒有想過要出櫃，那時候沒有壓力，不過在畢業要就職，明明是女性外表，卻是男性身分，會讓人不舒服。」

第一次演戲就獨挑大樑，中川未悠坦言「壓力山大」，其實她一直以來都在學校進行關於LGBTQ+的相關宣講，2017年她進行跨性別手術時，還請導演來拍成紀錄片，這次也希望藉由《藍色男孩事件》的機會讓大家更認識LGBTQ+族群，同時嘗試演戲。

中川未悠比出愛心。（記者王文麟攝）

她在片中與飾演律師的錦戶亮有相當精彩的對手戲，中川未悠表示，錦戶亮在日本是很有名且非常帥氣的演員，「那時候我感受到錦戶亮身為專業演員展現出的表演是如何，我覺得本來無法被激發的潛力跟想法因此被激發出來，激發出想像不到的那一面。」

中川未悠形容錦戶亮很有元氣且開朗，「這個在日本沒辦法說，不過其實我有滿多機會跟他喝酒，在喝酒相處之下，真的可以感受到他開朗、親切的一面，跟螢幕形象一樣。」

飯塚花笑來台分享拍攝趣事。（記者王文麟攝）

畢竟錦戶亮是在電視上看到的人，中川未悠看著他身為專業演員的背影，讓她心想「我也要努力完成」。導演飯塚花笑則坦言，中川未悠最後一場在法庭上獨白的戲，讓他十分感動，「為什麼我會這麼驚訝呢？因為錦戶亮幫助他挖掘出她不知道的潛力，但同時，中川未悠也把錦戶亮的力量激發出來。」

最後，記者詢問WBC世界棒球經典賽「台日大戰」要支持哪一隊？中川未悠笑說：「強者會贏，結果論，台灣贏了，好棒！台灣贏了也會為台灣開心，日本贏了，當然會替日本開心。」電影《藍色男孩事件》在3月13日上映。

