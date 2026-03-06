自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

盼日本跟上台灣腳步！從小迷《美少女戰士》 中川未悠來台看見希望

中川未悠（左）、飯塚花笑皆是跨性別者，今天來台宣傳電影《藍色男孩事件》。（記者王文麟攝）中川未悠（左）、飯塚花笑皆是跨性別者，今天來台宣傳電影《藍色男孩事件》。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本電影《藍色男孩事件》由跨性別導演飯塚花笑執導，更找來跨性別素人演員中川未悠主演，兩人今天（6日）在台受訪，兩人皆是第一次來台，中川未悠在來台前還先到了神戶的中華街品嘗台灣大雞排，這次也被推薦小籠包、蛋餅等台灣美食。

被問到對台灣的印象，他們異口同聲稱台灣是亞洲第一個同婚合法化國家，導演飯塚花笑認為：「因為台灣合法化，感覺日本也有機會，帶來了信心跟希望。」中川未悠同樣也產生希望，感覺日本未來也是一片光明，希望日本可以跟上台灣腳步。

飯塚花笑認為台灣同婚化為日本帶來希望。（記者王文麟攝）飯塚花笑認為台灣同婚化為日本帶來希望。（記者王文麟攝）

故事靈感來自六零年代的真實審判事件，由於事件當事人是跨性別者，飯塚花笑當初在選角時，就決定要由跨性別者來演出，不過因為日本出櫃或公開性取向的演員不多，因此決定不一定要找有表演經驗的人，而中川未悠不但本身就是跨性別者，「多了現實寫實的感受，後來在演技的掌握上也很快就能上手，最後決定要由她飾演。」

中川未悠是素人演員，電影《藍色男孩事件》是她首次獨挑大樑的作品。（記者王文麟攝）中川未悠是素人演員，電影《藍色男孩事件》是她首次獨挑大樑的作品。（記者王文麟攝）

其實中川未悠自幼就喜歡《美少女戰士》、喜歡角色扮演，「我那時候是男性外表，但大家都把我當成女生對待，腦中沒有想過要出櫃，那時候沒有壓力，不過在畢業要就職，明明是女性外表，卻是男性身分，會讓人不舒服。」

第一次演戲就獨挑大樑，中川未悠坦言「壓力山大」，其實她一直以來都在學校進行關於LGBTQ+的相關宣講，2017年她進行跨性別手術時，還請導演來拍成紀錄片，這次也希望藉由《藍色男孩事件》的機會讓大家更認識LGBTQ+族群，同時嘗試演戲。

中川未悠比出愛心。（記者王文麟攝）中川未悠比出愛心。（記者王文麟攝）

她在片中與飾演律師的錦戶亮有相當精彩的對手戲，中川未悠表示，錦戶亮在日本是很有名且非常帥氣的演員，「那時候我感受到錦戶亮身為專業演員展現出的表演是如何，我覺得本來無法被激發的潛力跟想法因此被激發出來，激發出想像不到的那一面。」

中川未悠形容錦戶亮很有元氣且開朗，「這個在日本沒辦法說，不過其實我有滿多機會跟他喝酒，在喝酒相處之下，真的可以感受到他開朗、親切的一面，跟螢幕形象一樣。」

飯塚花笑來台分享拍攝趣事。（記者王文麟攝）飯塚花笑來台分享拍攝趣事。（記者王文麟攝）

畢竟錦戶亮是在電視上看到的人，中川未悠看著他身為專業演員的背影，讓她心想「我也要努力完成」。導演飯塚花笑則坦言，中川未悠最後一場在法庭上獨白的戲，讓他十分感動，「為什麼我會這麼驚訝呢？因為錦戶亮幫助他挖掘出她不知道的潛力，但同時，中川未悠也把錦戶亮的力量激發出來。」

最後，記者詢問WBC世界棒球經典賽「台日大戰」要支持哪一隊？中川未悠笑說：「強者會贏，結果論，台灣贏了，好棒！台灣贏了也會為台灣開心，日本贏了，當然會替日本開心。」電影《藍色男孩事件》在3月13日上映。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中