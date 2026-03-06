視障女孩追日星送別互動會 菊池風磨「這舉動」暖千萬網友

有網友分享，在粉絲送別會上，當菊池風磨經過視障粉絲面前出聲說「我在這裡喔」，令視障朋友感動落淚。（圖擷取自@fuma_photobook社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕追星往往充滿正能量。日前有位日星菊池風磨的視障粉絲在參加活動的送別互動會時，原本以為只能默默離開，沒想到當菊池風磨經過她面前時，主動出聲對她說：「我在這裡喔！今天玩得開心嗎？」讓她當場感動落淚。貼文在網路上爆紅，吸引超過2千萬人次瀏覽，並獲得約30萬個愛心。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ロムスカ大佐ちゃん（リア充バルス強化月間）」的日本網友，發文致菊池風磨，寫道她是4日粉絲活動中，一位拿著白手杖參加的女孩的好友。由於女孩幾乎看不見，原本已放棄在送別互動會時與菊池風磨互動的機會，但當菊池風磨從女孩面前經過時，卻出聲對她說：「（我）在這裡喔，今天玩得開心嗎？」女孩因此感動得哭了，她由衷感謝菊池風磨。

這段偶像與粉絲之間的暖心互動，也感動了無數網友。留言區中還有網友分享類似的經驗，表示自己曾透過隨著節拍，輕拍聽障朋友的背部，讓對方感受音樂的節奏，讓朋友也能開心享受音樂。

菊池風磨的粉絲留言，謝謝網友分享這則美好的故事，在有幾千人的活動中，菊池風磨一個接一個粉絲地送別粉絲，還連續揮了好幾十分鐘的手。明明應該很累了，卻沒有顯露疲態，而且還能這麼快的回應，真的太溫柔了！希望這則這麼棒的分享可以傳回本人耳中。

菊池風磨さんへ



3月4日ファンイベントに白杖を持って参加した子の親友です



ほぼ見えないため、お見送り会でのやりとりも諦めてた彼女ですが、目の前を通り過ぎる時、



「（僕は）ここに居ますよ。楽しかったですか？」



と声かけて下さり、感動して泣いたそうです



心の底からありがとうございます。 — ロムスカ大佐ちゃん（リア充バルス強化月間） （@romusukachan） March 5, 2026

