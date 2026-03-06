自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

視障女孩追日星送別互動會 菊池風磨「這舉動」暖千萬網友

有網友分享，在粉絲送別會上，當菊池風磨經過視障粉絲面前出聲說「我在這裡喔」，令視障朋友感動落淚。（圖擷取自@fuma_photobook社群平台「X」）有網友分享，在粉絲送別會上，當菊池風磨經過視障粉絲面前出聲說「我在這裡喔」，令視障朋友感動落淚。（圖擷取自@fuma_photobook社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕追星往往充滿正能量。日前有位日星菊池風磨的視障粉絲在參加活動的送別互動會時，原本以為只能默默離開，沒想到當菊池風磨經過她面前時，主動出聲對她說：「我在這裡喔！今天玩得開心嗎？」讓她當場感動落淚。貼文在網路上爆紅，吸引超過2千萬人次瀏覽，並獲得約30萬個愛心。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ロムスカ大佐ちゃん（リア充バルス強化月間）」的日本網友，發文致菊池風磨，寫道她是4日粉絲活動中，一位拿著白手杖參加的女孩的好友。由於女孩幾乎看不見，原本已放棄在送別互動會時與菊池風磨互動的機會，但當菊池風磨從女孩面前經過時，卻出聲對她說：「（我）在這裡喔，今天玩得開心嗎？」女孩因此感動得哭了，她由衷感謝菊池風磨。

這段偶像與粉絲之間的暖心互動，也感動了無數網友。留言區中還有網友分享類似的經驗，表示自己曾透過隨著節拍，輕拍聽障朋友的背部，讓對方感受音樂的節奏，讓朋友也能開心享受音樂。

菊池風磨的粉絲留言，謝謝網友分享這則美好的故事，在有幾千人的活動中，菊池風磨一個接一個粉絲地送別粉絲，還連續揮了好幾十分鐘的手。明明應該很累了，卻沒有顯露疲態，而且還能這麼快的回應，真的太溫柔了！希望這則這麼棒的分享可以傳回本人耳中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中