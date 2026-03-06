自由電子報
娛樂 音樂

龍千玉陷「喪女之痛」關7個月走不出 鬆口曾動念退出歌壇

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆《超級冰冰Show》本週邀請到正在忙碌宣傳新專輯《戲夢》以及4／25「男人心．女人情」台中演唱會的台語歌后龍千玉來到節目。主持人白冰冰特地安排驚喜，突然跟龍千玉預告也有個人錄了影片要「祝福」她，一聽到是媽媽，頓時讓她驚訝的說不出話。

龍千玉（左）、妹妹江志美與媽媽。（民視提供）龍千玉（左）、妹妹江志美與媽媽。（民視提供）

現場一播出媽媽VCR龍千玉頓時淚崩，江媽媽特別提到龍千玉加油打氣，感謝女兒貼心又孝順，身為歌手的她行程滿檔，但連去菜市場這樣的小事她都會找時間陪伴她；白冰冰訪問龍千玉為何看到VCR就哭成這樣？龍千玉感性提到剛出道時，都是媽媽陪伴著她，她都認為理所當然，但有一天40多歲的爸爸生病了跟龍千玉說：「為了妳的歌星夢我讓媽媽跟妳北上，我獨居基隆妳知道我有多孤單？」

知道父母恩重如山讓她很感謝，沒想到白冰冰、陽帆說其實「媽媽本人」有到現場，龍千玉一度哭到不行，她感謝很少上鏡頭又不擅言詞的媽媽到攝影棚為她站台，白冰冰說今年是很龍千玉很重要的一年，要宣傳新專輯跟台中演唱會，特別邀請媽媽來為她鼓勵。

訪問到當年龍千玉承受歌手身份壓力密婚沒人知道、二個孩子一個不在一個甚至在國外車禍，媽媽怎麼陪伴龍千玉渡過種種難關？陪伴著女兒是江媽媽最大的支持，龍千玉首次在電視上透露喪女心情，當時噩耗她面對滿滿媒體壓力，驚爆動過退出歌壇的念頭，整整七個月不能出門關在房間，某一夜在客廳，夜燈照著媽媽滿頭白髮，才驚覺媽媽年紀很大了，她才知道不能這麼自私，還有媽媽在身邊，而且媽媽鼓勵著熱愛唱歌的她可以唱「正面能量」的歌曲給觀眾，幫助更多的人，才讓她有力量再回到歌唱的舞台。

龍千玉（左）、妹妹江志美。（民視提供）龍千玉（左）、妹妹江志美。（民視提供）

龍千玉也說：「希望大家遇到人生困難低谷的時候，不要放棄自己，一定要想想你還擁有什麼」，最後龍千玉跟妹妹江志美合唱《愛你入骨》並帶來激勵人心歌曲《祝你馬到成功》撫慰所有人心中刻苦銘心的苦澀。

