T台裁員內幕再爆 離職員工氣炸：高層明知理虧還裝道歉

TVBS傳出裁員後，風波不斷。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕葉奉達表示有離職同事找他，兩人在線上聊了很久，前同事A憤憤不平表示，先前公司人事精簡，T台告訴他因財務虧損，力勸A離職，當時T台長官還說：暫時不會再補記者；人資也表示，公司在財務沒有改善前，不可能再補記者。即使要補特約，也會先找原先記者，原因是「配合上比較有默契」。

A離職不久，新的特約記者就上線跑新聞，幾個月後，原本的特約記者竟轉任成正式編制記者。A表示，這證明公司真正目的就是要「換人」，且表示自己手上握有具體實證。更讓A生氣的是，當時單位上比A資深、薪水比A高的人都有，卻只有自己被勸離，他猜測原因是主管不喜歡他。A認為人資口口聲聲說公司虧損，結果他前腳都還沒走，接任的記者就來了，當時特約記者還刻意用「藝名」，公司跟特約記者解釋怕被原來的記者告，請接任特約記者先委屈一下。沒想到，特約記者新聞量計算下來所得稿費，竟然比編制內記者還多，公司算準原先記者不會再回鍋，乾脆直接將特約記者轉正。

請繼續往下閱讀...

曾經擔任TVBS屏東資深記者葉奉達，再發文透露前同事不滿。（翻攝自臉書）

說到這裡，A問葉奉達：「如果這不是惡意資遣，什麼才算惡意資遣？」葉奉達透露，現在A已經找到更好的工作，生活也比過去開心，但是想到這段經歷，心中仍憤恨不平，還表示：未來仍不排除用具體行動為自己討回公道。

A表示，當時T台高層長官找他，指「要代表公司說道歉」，高層說自己也是過來人，也曾被T台資遣，講了半天，A認為高層明知公司理虧，但卻沒有替自己維護權益，這次同一位高層也南下到高雄，A猜測應該還是要用同樣方法安撫，根本沒打算解決問題。

葉奉達也說，針對南部中心主管霸凌及不適任案，南部同仁歡迎台北公司派員到高雄單獨訪查，不過截至目前為止，仍毫無動靜。最後他自嘲：要去學開怪手了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法