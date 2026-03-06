遭質疑綠營側翼、舔狗… 謝明杰霸氣回：謝謝你的失望

謝明杰對於自稱忠實讀者，卻沒看懂他文章的人，感到不可思議，霸氣直回「謝謝你的失望！」（翻攝自臉書／郭怡婷攝影）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以《老神再在》系列叢書成為暢銷作者的謝明杰，不但領有道士執照，因經常在社群平台發文分享社會觀察與心靈啟發議題，收穫不少粉絲追蹤。前天（4日）他因在臉書發文闡釋《世界大變革裡一個台灣人的選擇》，竟收到自稱是讀者的留訊，直言對他很失望，質疑他是綠營側翼，更以舔狗形容他。

對此，他昨晚（5日）深夜和今早（6日）接連發布2篇長文，提到自己的立場從未變更過，對於一些自稱「忠實讀者」的評論，霸氣回應：「我收下你的失望，但我不欠你什麼，當然我也不會改變，甚至還會變本加厲。若你是追蹤我臉書多年的老朋友，你會知道我的立場從來沒轉過彎，骨頭也從來沒軟過，更沒跪過。我對人性的洞察、對哲理的辯證，從來不是為了修飾成某種八面玲瓏的清高，而是為了在看清世界的荒謬後，還能保留對自由的直覺。」

對於被質疑是「綠營側翼」或「舔狗」，他直球回擊，「這些標籤聽起來既顯得你空洞，又顯得你詞窮。把一個人的身分認同簡化成政治歸類，那是你在思考上的懶惰。」

隨後，更提到自己從事寫作，是為了與清醒的靈魂共鳴，而不是為了討好誰的政治正確，「請儘管不喜歡我。道不同，不相為謀，眼不同，不必強求。不喜歡請按上一頁。不用再給我寫信，也不必回覆。」

霸文一出，吸引大批書迷上線留言，大讚謝明杰敢寫敢發言，「認同這塊土地的價值、堅守台灣的自由民主，才配當這塊土地上的主人。我台灣，我驕傲」、「立場不同就說人家側翼，也未免太狹隘」、「是台灣側翼吧」、「莫與心盲談天地、紅塵俗世唯獨醒、勿向腦霧講道理、秀才遇兵說不清。」、「沒人應該對不公平忍氣吞聲，用自己的方式反擊就對了。」

