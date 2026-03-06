泰國BL也換乘戀愛？Perth攜新歡Santa來台

Santa（右）、Perth帶著劇集《Love You Teacher》來台。（翻攝自GMMTV IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL劇熱潮持續延燒，男星Perth與Santa告別原有BL搭檔，因合作主演《男神俱樂部》晉升大勢CP，近期兩人再度攜手主演GMMTV全新劇集《Love You Teacher》，熱度持續上升。隨著新劇話題持續發酵，Perth與Santa也宣布將攜手訪台，於4月19日在Zepp New Taipei舉辦《PERTH SANTA TIME STOPPER FANCON IN TAIPEI》，與台灣粉絲見面。

《男神俱樂部》改編自作家JittiRain的小說《工程師之戀》、《擁抱陽光的黑夜》以及《電氣工程師》，由Perth飾演工程學院的學長Yotha，Santa則擔任學弟Gun。兩人首次合作便展現極佳默契，無論是戲裡的甜蜜互動，還是私下自然流露的好感情，都讓粉絲盛讚他們是「天生絕配」，甚至有觀眾認為他們的默契已經「超越了劇本設計」，使Perth-Santa在BL圈的人氣持續攀升。

Santa（左）、Perth主視覺 （右）。（無限娛樂提供）

兩人新戲《Love You Teacher》即將上線，劇中Perth飾演不喜歡小孩的國小老師Pobmek，Santa則飾演因意外失憶、心智退化回7歲狀態的男友Solar。Pobmek被迫承擔照顧「孩童化男友」的責任，同時還要面對職場壓力與情感考驗，這段劇情不僅充滿戲劇張力，也貼近現實生活中經營感情的不易，因此自曝光以來便獲得外界高度關注。

預告片全球總播放量24小時內達1,250萬次，躍升全球熱門排行榜第3名，僅次於BLACKPINK《GO》MV與Bruno Mars《Risk It All》MV，並奪下40個國家與地區熱搜榜首，創下GMMTV劇集預告歷史新高，展現出Perth和Santa強大的人氣與號召力。

PerthSanta座位圖。（無限娛樂提供）

《PERTH SANTA TIME STOPPER FANCON IN TAIPEI》將於4月19日星期日晚上7點於Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，幸運粉絲還有機會參加SOUND CHECK活動。票價分為NT.8,800／8,400／7,500／6,000元／4,800元，採全場對號入座，並將於3月22日星期日晚上20點08分於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣，活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

