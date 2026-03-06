自由電子報
娛樂 最新消息

陳傑憲骨裂還被罵！孫協志「看不下去」 3度發聲力挺台灣隊

孫協志呼籲球迷保持理性。（本報資料照）孫協志呼籲球迷保持理性。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕2026年世界棒球經典賽昨（5日）在東京巨蛋正式開打，台灣隊首戰對上澳洲隊，「台灣隊長」陳傑憲在6局上遭觸身球擊中左手食指遠端，造成骨裂送醫並打上石膏，無法繼續比賽，部分球迷卻出現批評行為。對此，孫協志看不下去發聲，呼籲球迷少一點謾罵、理性應援，強調球員願意穿上國家隊球衣就已值得尊敬，並祝福陳傑憲早日康復，盼球迷調整心情繼續為台灣加油。

「開幕戰 Team Taiwan 加油！」孫協志昨日公開在社群上3連發替台灣隊打氣，他激動寫下「辛苦所有選手，也希望@hsien_1994（陳傑憲）能早日康復，比賽尚未結束，調整心情昂首闊步，繼續全力應援 #TeamTaiwan。」為台灣隊應援集氣的同時，孫協志同時也希望外界能給球員更多鼓勵與支持。

隨後，孫協志突有感而發剖白，「勝固然開心，敗必然失落，勝敗本就是比賽定會發生結果，輸了擦乾眼淚，消化好情緒，重新再來就好！」他強調球員願意穿上中華隊球衣就已令人尊敬，「沒有人上了場想輸，更沒有人會拿自己的未來開玩笑...」，因此呼籲球迷少一點謾罵，也不要到其他國家的選手社群出征留言，希望大家能當個理性的挺台灣球迷，並再次替球員加油。

