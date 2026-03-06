自由電子報
娛樂 最新消息

「信義區媽祖婆」柯震東遺失錢包 全台動森島民出任務

男星柯震東錢包遺失，在Threads上發任務。（資料照，記者潘少棠攝）男星柯震東錢包遺失，在Threads上發任務。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星柯震東在Threads上發任務，今（6）日凌晨他發文說：「錢包不見了……有好心人有可能找回來嗎？」台灣「動森島民」（遊戲《集合啦！動物森友會》居住在玩家無人島上的擬人化動物角色）全都動起來，柯震東曝光昨晚走過的路線、可能掉落的地方，10小時後，網友po出拿著柯震東錢包的照片，報喜：「我撿到了，看一下私訊哦」。柯震東錢包失而復得，讓他開心稱讚「回覆您了！姐中之姐！」

柯震東po出自己遺失的錢包。（翻攝自Threads）柯震東po出自己遺失的錢包。（翻攝自Threads）

剛開始柯震東發文時，網友嗨喊「柯震東掉錢包啦！！！！脆友出任務了」，更有人說：「信義區媽祖婆掉錢包了！這應該是A級支線任務吧！」

過了10小時後，柯震東開心的在Threads上發布影片，手上拿著好不容易找回來的錢包，不停轉來轉去，真心道謝：錢包真的找回來了！感謝大恩大德，好人有好報報報報報！

柯震東找回皮包，開心的拍下道謝影片。（翻攝自Threads）柯震東找回皮包，開心的拍下道謝影片。（翻攝自Threads）

柯震東遺失的錢包是愛馬仕小卡夾，裡頭放了現金一萬元和健保卡等一堆卡，他自己還補充：「重點是一堆平安符」，讓網友吃驚看起來小小的包，竟然能裝那麼多東西，還有網友好奇發問：「為什麼你的錢包裏面沒有老婆芙莉蓮⋯⋯⋯」？

