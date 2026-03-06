與死神擦身！葉青心臟血管堵塞7成急動刀 醫警告「不能再拖」裝3支架保命

葉青農曆年前悄悄與死神擦身而過。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕78歲「歌仔戲天王」葉青縱橫舞台數十年，氣場一向霸氣十足，沒想到農曆年前卻悄悄與死神擦身而過。她因身體不適做斷層掃描，竟發現心臟血管堵塞情況相當嚴重，醫師當場警告：「妳不能再拖了！」她隨即趕往北醫緊急手術，一口氣裝上3根心臟支架保命，目前已在家低調休養。

根據《聯合報》報導，其實葉青早在2年前出席自傳記者會時，就曾隱約透露身體有些不適。直到今年農曆年前檢查，才發現心臟3條主要血管中，有一條已經堵塞高達7成。她在僅局部麻醉、意識清醒的狀態下完成支架手術，回想過程仍不改豪邁個性，笑說：「只有大腿痛了一下下！」

葉青菸齡長達60年，她在手術時好奇問醫師：「血管堵塞和抽菸有關係嗎？」醫師秒回：「怎麼會沒有關係！」這句話像當頭棒喝，葉青當場下定決心戒菸。

先前葉青被拍到以輪椅代步的畫面，一度讓戲迷十分擔心。葉青也解釋，其實當時只是撞到廚房櫥櫃導致腳趾骨裂，為了避免走動過多引發發炎，才聽醫師建議暫時坐輪椅，如今傷勢已恢復得差不多。

身高166公分的葉青，原本因長年吃素，體重已降到53公斤，這次手術後又瘦到只剩50公斤。醫師也叮嚀她減少走動、避免雙腳負擔太重，休養期間多以輪椅代步，追隨她40多年的影友會會長還常推著她外出散心，陪伴度過復原期。

經歷一場健康震撼教育，葉青的演藝人生也迎來重要里程碑。她日前剛榮獲第67屆榮譽中國文藝獎章戲劇類「終身成就獎」，預計5月4日親自現身領獎。

