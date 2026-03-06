i-dle明首登台北大巨蛋！舒華曬3張舊照虧：瀏海被狗啃

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團i-dle即將在明天（7日）登上台北大巨蛋，台灣成員葉舒華受邀擔任桃園觀光大使，於今天（6日）推出「桃園回憶篇」影片，推薦大家多來桃園玩。

i-dle舒華曬出三張舊照，分享小時候的趣事。（桃園觀光旅遊局提供）

工作人員幫她準備了小時候非常經典的三張照片，第一張公主照，是舒華的幼稚園畢業照，舒華幽默Cue大家：「請看向照片中的瀏海，其實很像被狗啃的，是自己獨門創作的葉式狗啃瀏海。」

第二張也是幼稚園照片，舒華表示：「自己小時候其實很討厭笑，只要大人點名自己笑一個，就露出非常尷尬的笑容。」相當有禮貌的她，也用韓語跟韓國粉絲說「예쁘게 봐주세요（請多多包涵）。」

第三張則是就讀富岡國中時的少女素顏仙氣照，舒華笑著說：「當時大太陽，所以心情沒有很美麗。」舒華也進一步表示，自己感到很幸運、也很榮幸能夠擔任家鄉的觀光大使，一定會盡責做出桃園代言觀光的好榜樣，歡迎全球旅客跟著一起舒華樂桃桃，開心玩桃園。

i-dle舒華推薦桃園美食。（桃園觀光旅遊局提供）

在2月26日發佈的「桃園最欠吃美食篇」影片當中，舒華列舉桃園四大最欠吃的美食，分別是桃園復興鄉的鮮嫩多汁水蜜桃、紮實鹹香的大溪豆干、清新甘甜的龍潭茶葉以及滑嫩彈牙的平鎮米干，展現桃園在地飲食文化的多元特色。她也邀請大家來到桃園、她的家鄉時，一定要將這四大美食一次品嚐到位。

