超扯！衰捲蔡瑞雪不倫風波 「那個凱文」元配IG遭網軍洗版

「那個凱文」（右）與老婆有三個小孩。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕被封為萬年「北一女神」的蔡瑞雪近日捲入不倫風波，對象是已婚的時尚雜誌《GQ》編輯長KOL「那個凱文」，兩人被指曾親密同遊日本。對此，蔡瑞雪發聲強調雙方只是朋友，並透露男方曾表示，已與妻子分居、正在協商離婚，而男方至今神隱。只是隨著風波延燒，凱文的妻子Angel意外遭到波及，甚至有網軍湧入她的社群留言區洗版，掀起討論。

有一群疑似網軍的網友到「那個凱文」老婆帳號下方留言洗版。（翻攝自IG）

「那個凱文」的老婆Angel在這件事衰捲輿論。她過去常在社群分享一家人的溫馨日常，但自去年4月後便未再更新動態。近日有網友發現，她最新一則貼文的留言區疑似遭網軍攻占，被大量留言洗版「支持瑞雪！瑞雪沒有錯！」惡意洗版的作為讓人傻眼。

請繼續往下閱讀...

對此，不少網友看不下去出面反擊，質疑相關留言跑到元配版面鬧場，「那些說瑞雪沒有錯的人，到底有沒有道德感？跑來元配的版面鬧什麼，甚至還是在小朋友的貼文下留言，真為你們和你們的瑞感到羞恥。」整起事件也持續在網路上掀起討論。

蔡瑞雪反駁小三傳言。（翻攝自IG）

對於這起「婚外情」，蔡瑞雪日前透過聲明駁斥不倫傳聞，表示兩人是去年經由朋友介紹認識，平時僅以一般朋友身分往來。她指出，男方當時曾告知與配偶處於分居狀態，且正進行離婚協商，「本人基於朋友立場，僅單純給予關心與支持。」她也強調自己一向珍惜形象與演藝工作，相關爆料與事實不符，已對她及相關人士造成嚴重傷害，呼籲外界勿再散播不實訊息，否則將蒐證並依法提起民、刑事訴訟以維護權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法