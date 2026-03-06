自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超扯！衰捲蔡瑞雪不倫風波 「那個凱文」元配IG遭網軍洗版

「那個凱文」（右）與老婆有三個小孩。（翻攝自IG）「那個凱文」（右）與老婆有三個小孩。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕被封為萬年「北一女神」的蔡瑞雪近日捲入不倫風波，對象是已婚的時尚雜誌《GQ》編輯長KOL「那個凱文」，兩人被指曾親密同遊日本。對此，蔡瑞雪發聲強調雙方只是朋友，並透露男方曾表示已與妻子分居、正在協商離婚，而男方至今神隱。只是隨著風波延燒，凱文的妻子Angel意外遭到波及，甚至有網軍湧入她的社群留言區洗版，掀起討論。

有一群疑似網軍的網友到「那個凱文」老婆帳號下方留言洗版。（翻攝自IG）有一群疑似網軍的網友到「那個凱文」老婆帳號下方留言洗版。（翻攝自IG）

「那個凱文」的老婆Angel在這件事衰捲輿論。她過去常在社群分享一家人的溫馨日常，但自去年4月後便未再更新動態。近日有網友發現，她最新一則貼文的留言區疑似遭網軍攻占，被大量留言洗版「支持瑞雪！瑞雪沒有錯！」惡意洗版的作為讓人傻眼。

對此，不少網友看不下去出面反擊，質疑相關留言跑到元配版面鬧場，「那些說瑞雪沒有錯的人，到底有沒有道德感？跑來元配的版面鬧什麼，甚至還是在小朋友的貼文下留言，真為你們和你們的瑞感到羞恥。」整起事件也持續在網路上掀起討論。

蔡瑞雪反駁小三傳言。（翻攝自IG）蔡瑞雪反駁小三傳言。（翻攝自IG）

對於這起「婚外情」，蔡瑞雪日前透過聲明駁斥不倫傳聞，表示兩人是去年經由朋友介紹認識，平時僅以一般朋友身分往來。她指出，男方當時曾告知與配偶處於分居狀態，且正進行離婚協商，「本人基於朋友立場，僅單純給予關心與支持。」她也強調自己一向珍惜形象與演藝工作，相關爆料與事實不符，已對她及相關人士造成嚴重傷害，呼籲外界勿再散播不實訊息，否則將蒐證並依法提起民、刑事訴訟以維護權益。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中