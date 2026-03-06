自由電子報
娛樂 日韓

Jisoo《訂閱男友》開播 靠「這一點」壓過演技爭議

Jisoo首部浪漫喜劇《訂閱男友》在Netflix上線。（Netflix提供）Jisoo首部浪漫喜劇《訂閱男友》在Netflix上線。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流女神Jisoo轉型演員後的首部浪漫喜劇《訂閱男友》將於今（6）日在Netflix全球上線。該劇集結徐仁國、徐康俊、李洙赫、李宰旭等男神同台飆戲，未播先熱，早已在社群與娛樂媒體間掀起熱烈討論。

有媒體質疑Jisoo（左）演技，同劇演員徐仁國貼心力挺。（翻攝自Netflix IG）有媒體質疑Jisoo（左）演技，同劇演員徐仁國貼心力挺。（翻攝自Netflix IG）

日前舉行的製作發布會上，有媒體直接提及Jisoo過去被部分觀眾認為「演技略顯可惜」的犀利提問。面對略顯尷尬的氣氛，Jisoo仍以高EQ回應表示，拍攝前與導演進行了多次討論，「遇到適合的角色就像穿上合適的衣服一樣」，並透露自己對這次飾演的網漫製作人「徐未來」相當有信心。同劇演員徐仁國也在現場暖心力挺她的表現，笑說「讓人很想抱抱她」，瞬間緩和了現場氣氛。

隨著新劇開播熱潮，Jisoo的招牌發光肌也再度受到網友討論。（翻攝自IG）隨著新劇開播熱潮，Jisoo的招牌發光肌也再度受到網友討論。（翻攝自IG）

雖然演技評價仍存在不同聲音，但Jisoo的帶貨實力向來驚人，公開亮相的造型與妝容，往往都能迅速在社群掀起討論。隨著新戲將上檔，網友與粉絲也紛紛敲碗Jisoo的招牌「濾鏡美肌」秘訣，她的御用彩妝師Maeng Lee更直接公開，揭露讓肌膚在高清鏡頭下依然閃耀的底妝公式。

Maeng Lee透露，打造Jisoo標誌性透亮膚質的關鍵，在於層次分明的底妝技巧，會以迪奧全新升級的「超完美持久柔光粉底液」作為基底，低粉感且帶有保濕光澤的質地，即使長時間拍攝也能維持自然水潤的妝效。

Jisoo御用彩妝師Maeng Lee公開美肌秘訣（翻攝自IG）。Jisoo御用彩妝師Maeng Lee公開美肌秘訣（翻攝自IG）。

在實際上妝方式上，Maeng Lee表示，通常會先以粉底液完成大面積底妝，再搭配超完美氣墊粉餅，在T字部位與雙頰中央加強遮瑕與亮度，營造自然立體的光感肌。另一個是可與粉底液混合使用的迪奧超完美持久亮采露，也用來局部點在顴骨最高點，進一步強化光澤感。為了保留底妝的自然質感，她通常不會全臉定妝，而只會在眼周與鼻翼輕掃蜜粉，讓整體妝容維持輕透光澤。

雖然過往演技備受外界討論，但隨著《訂閱男友》上線，Jisoo的戲劇話題與明星影響力，再加上她一向驚人的帶貨能力，也讓不少人預期，新劇播出後勢必再掀帶貨熱潮。

《訂閱男友》上線，Jisoo的戲劇話題與明星影響力，掀起帶貨熱潮。（翻攝自IG）《訂閱男友》上線，Jisoo的戲劇話題與明星影響力，掀起帶貨熱潮。（翻攝自IG）

