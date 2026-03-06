台日大戰在今晚！打線出爐「沒有陳傑憲」 啦啦隊女孩曝擔憂

CT AMAZE啦啦隊菲菲（右）、沛沛為今晚台日大戰加油。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽如火如荼開打，身兼啦啦隊精英「CT AMAZE」的小龍女成員菲菲、沛沛今（6）日出席外送品牌為台灣隊加油活動，透露晚間在桃園也有直播派對活動，而「台灣隊長」陳傑憲昨在打擊時遭觸身球擊中，傳出左手手指骨裂，女孩們也都紛紛表達心疼。

沛沛提到看到陳傑憲受傷當下很驚訝，也說除了擔心他的傷勢外，也憂心他的心情，菲菲也說：「希望他好好休息，一起為中華隊加油」，而在陳傑憲受傷後，投出觸身球的澳洲投手也遭台灣球迷「出征」緊急關閉IG帳號，被問及此事，公關隨即阻擋表示不回答，兩位女孩一度面露尷尬，菲菲則說：「這個我們就沒有follow到」。

CT AMAZE啦啦隊菲菲（右）、沛沛為今晚台日大戰加油。（記者胡舜翔攝）

而聊到平常看球的習慣，沛沛笑說自己還是有點迷信，如果輪到台灣隊有攻勢的話，會不敢亂動，「之前裝熱水裝到一半，發現我們隊有攻勢，我就暫停動作在那邊待了一下。」菲菲則說自己是行動型，不能只是單純看球，要親自下去應援才比較帶動好運氣。

經典賽台灣隊今晚上6點在東京巨蛋要迎戰地主日本，台灣隊推出鄭浩均先發，對上日本王牌山本由伸，而稍早台灣隊先發打線已經出爐，名單上沒有陳傑憲。

