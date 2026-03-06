H級「下乳女神」攝影會祭3禁令 網酸：賣奶怕人看？

日本H奶寫真女星花咲楓香，一出道就被封為「下乳女神」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本H奶寫真女星花咲楓香，一出道就被封為「下乳女神」，渾圓堅挺的雙球輪廓，收穫不少粉絲喜愛。3月將舉行4場攝影會的她，因為擔心參加者有越線行為，祭出3條禁令，包含「不要盯著胸部看」、「不要碰觸身體」、「不要短時間指示多個姿勢」。禁令一出，許多網友酸她：既然不願意被看到胸部，為何要出性感寫真？為弭平網路議論的花咲楓香，除了趕緊發文道歉外，還特別發出一張泳裝照，表示自己一點也不介意被看到胸部。

3月將舉行4場攝影會的花咲楓香，祭出3條禁令。（翻攝自X）

花咲楓香發布禁令的原因是近期在攝影會或拍立得攝影時間，出現讓她覺得很疲憊的行為，甚至覺得被騷擾。花咲楓香表示，「我的粉絲一直都是很棒的人，所以到現在為止我都能開心地持續活動」，她坦言極少數人的言行讓她感覺非常不舒服。

花咲楓香解釋，用高壓態度、單字命令她擺姿勢，令她非常有壓力。（翻攝自X）

為了不減少日後活動及演出次數，所以花咲楓香請求粉絲在拍立得拍攝時，不要盯著胸部看，請看向鏡頭；雙人合照時間，請不要假裝「不小心」觸碰到她的身體，她指出活動現場地板上會貼膠帶，請粉絲不要跨越，保持適當距離；請粉絲不要在短短幾十秒時間內，連續要求「露腋下」、「露屁股」、「蹲下」、「給我看腳底」、「往右幾公分」多個姿勢指示。

花咲楓香希望拍攝會在輕鬆互動下進行，才能展現出更好、更自然的表情。（翻攝自X）

花咲楓香解釋，用高壓態度、單字命令她擺姿勢，令她非常有壓力，她希望拍攝會在輕鬆互動下進行，才能展現出更好、更自然的表情。

日本網友顯然不買單，還諷刺她「妳（花咲楓香）其實不想當寫真偶像吧」、「不要人家看幹嘛出寫真集還開攝影會」、「靠胸部做賣點的，竟然要別人不要看」。

花咲楓香解釋「被人面無表情地從離我胸口大約15公分的距離盯著看，真的很可怕！」（翻攝自X）

眼看3條禁令在網路遭炎上，花咲楓香緊急澄清，表示自己沒有把話說清楚，才造成外界誤會，她解釋希望合照時，雙方都能看著鏡頭：「被人面無表情地從離我胸口大約15公分的距離盯著看，真的很可怕，所以請別這樣！」

